13部港片因「國安」未准上映 港人：實際情況更嚴重

香港媒體披露，在港區國安法生效後，至今有13部電影因「國家安全考量」，未獲准上映。在台港人指出，整體情況其實比報導內容來得更嚴重，這13個劇組團隊還算「幸運」，因為先前已取得預算，更多的製作團隊是在劇本審批期間就被刷下來，無法創作。

香港電影 面臨兩大困境

港區國安法在2020年6月底實施，當局在隔年修訂「電影檢查條例」，將「是否會不利於國家安全」納入審片考量。香港媒體報導，對比「電影檢查條例」生效前的5年，沒有任何電影未獲准上映，從2021年至今，起碼有50部電影因為國家安全考量，被迫修改內容，另外有13部電影是不准上映。

時事評論人林辰斌表示，「事前審查」和「切斷資助」，是香港電影目前面臨的兩大困境，香港很多電影因為這些因素，變得不再有特色，今後一段時間也不太會看到抗爭類或關注敏感議題的電影，整體可能會趨向中國大陸的電影風格。

林辰斌：『(原音)香港在港區國安法跟「23條」立法通過之後，它的整個電影市場受到很大的限制，其中最受影響的，當然是跟時政類有關的，這種限制主要是從兩方面，第一個方面是香港本身就有電影的審查單位，以前電影的審查主要是負責電影分級，比如是否涉及成人題材，以前的電影審查主要側重這個領域；但是現在電影審查有國家安全這個元素在，所以，電影審查從以前的形式審查，現在變成了實質的審查。』

比慘的！ 未准上映竟還算「幸運」

「香港人權陣線」發起人赴湯指出，不單是電影，包括從事媒體創作或寫歌，全都被審查，而且，報導當中提到的13部電影，雖然無法獲准在香港上映，所幸先前已取得預算資助，完成製作。

赴湯：『(原音)有更多的是，他連拿那個預算都沒有拿得到，審批他們的劇本跟他們內容的時候，其實他們就已經沒有辦法拿到錢去做這個創作，這13部是幸運的，他們可以拿得到預算然後做到創作，但是沒有辦法上映，其實現在情況比新聞報導的來得嚴重的多。』

恐遭「連坐處分」 香港看不到《自殺通告》

香港導演周冠威執導的電影《自殺通告》，在今年8月就送交香港「電影、報刊及物品管理辦事處」審查，至今未獲准在港上映。《自殺通告》7日起在台灣放映，周冠威率領演員群到台灣展開宣傳，一些香港影迷特地搭機來台觀賞電影，並力挺周冠威。

赴湯說，《自殺通告》並未談及有關抗爭或政治方面的議題，遲遲不讓這部片在香港放映，純粹是港府過去就看周冠威不順眼，不滿他之前常拍一些題材敏感的電影，所以現在得不到核准。

赴湯：『(原音)現在有一點像是連坐，如果你劇組裡面有一個是政府看不順眼的，你整個劇組都會受到連累，所以就用這一些的壓力，現在不但你不能夠講他們的不好、反對他們，現在的狀態是如果你「舔得不夠用力」，其實你也會受到牽引。』

不願剩「紅色創作」 離散港人傳承文化自由

回想香港電影過往榮景，赴湯談到，為什麼後來可以看到很多香港明星到好萊塢拍片？因為香港影視產業在80年代的多元文化和自由文化，讓所有人可以不受限制的創作，也讓海內外華人至今仍對當年賣座的電影津津樂道，可是如果要人們講出近十年香港有哪些令人印象深刻的電影，可能講不出一、兩部。他也認為，香港的自由和多元文化受到侵害之後，慢慢地，將來只有「紅色創作」才能生存下去。

林辰斌則說，香港人是個流動的族群，且充滿韌性，他們在香港發展不了，可能會到歐洲或北美國家，拍出很多電影或紀錄片，他們只不過離開了地理意義上的香港，但在文化意義上，文學意義裡的香港不會就此滅亡，香港人會透過移民、遷徙、離散，將香港文化中的自由精神，繼續傳承下去。