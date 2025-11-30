13部門聯合治理！中國下重手全面禁止加密貨幣 他揭背後目的

記者李鴻典／台北報導

中國人民銀行網站昨（29）日發布，中國人民銀行28日召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議，包括公安部、中央網信辦、中央金融辦、司法部等相關負責人出席會議。網紅鬼才阿水今（30）天撰文《中國全面禁止加密貨幣》，他在文中分析，中國全面禁止加密貨幣的目的為何？答案很簡單，就是避免中國境內的資金流出。

鬼才阿水分析，中國全面禁止加密貨幣的目的為何？答案很簡單，就是避免中國境內的資金流出。 (圖／PIXABAY)

鬼才阿水指出，中國於昨日(2025/11/29)宣布十三個部門聯合治理，提高了監管力度，新聞稿中聲稱與投機炒作、違法犯罪活動發生有關，聽起來冠冕堂皇，但箇中原因其實相當玩味。

先從核心本質來說，炒作與違法犯罪，這都只是藉口而已。鬼才阿水直言，論炒作，中國有獨步全球的「賭石」，在社群媒體的渲染下，這個僅在中國出現的賭石文化，不正是中國官方口中最典型的炒作，論規模論金額，加密貨幣的產業金額都遠遠不如，中國每隔一段時間就會出現大規模的炒作，從文玩、茅臺酒、Labubu、哪項中國政府有出來制止？

論犯罪，先不論中國獨有的「天眼系統」，對人民管控嚴格的「評分系統」，哪一個不是為了中國的犯罪所衍生的體系，在全球市場的政策中，防洗錢防犯罪防堵等，哪一項不是重點中的重點，更別說現在稍具規模的交易所，每間都是要完成KYC (know your customer)實名驗證的，如果真用其犯罪，無論是公開透明的幣流金流、還是實名驗證，哪項不是犯罪份子最厭惡的。聯合國2023年的報告就指出，使用加密貨幣洗錢比例僅0.03%。

講了這麼多，中國全面禁止加密貨幣的目的為何？鬼才阿水指出，答案很簡單，就是避免中國境內的資金流出。

鬼才阿水提到，加密貨幣有兩大特點是中國政府所不樂見的，一件是「去中心化」，這也意味著加密貨幣的金流難以被中國這樣的極權政府所凍結，自然與共產主義相違背，另外一件事情則是「支付」，正因為加密貨幣便捷的支付能力，能在極短的時間內將大筆資金從中國境內移出，而這恰恰正是中國最頭痛的情況。

多少「台商」在中國賺了錢，卻無法將錢轉出中國。鬼才阿水預測，老實說，這次中國再次的禁止，對市場的影響幾乎沒有，如果對比幾年前中國禁令一出，市場全面血崩的經驗來說，這次中國政策的市場影響，幾乎微乎其微，而香港的營運測試，明顯沒有讓中國高層放心滿意，未來香港的經貿價值，將日漸衰減。

鬼才阿水也表示，很多時候，看中國的新聞要能「看進去」，明白這些漂亮話背後的涵義為何，我們一般老百姓的機會與價值在哪裡，如果看懂，就會明白，這正是我們一般人布局的好機會。

