13部電影因國安因素未能在港上映 當局拒公開名單

（中央社記者張謙香港12日電）據報導，香港當局拒絕公開近幾年來曾禁映的電影名單和導演名稱，理由是披露資料將違反「個人資料（私隱）條例」，並認為沒有凌駕性的公眾利益而需披露有關資料。

明報今天在報導中表示，針對有多部電影「因為國家安全考慮」而不獲准上映，該報曾向有關部門查詢相關電影名單和導演名稱等資料，但電影報刊辦先後兩次拒絕提供相關資料。

該報為此向通訊事務管理局辦公室提出覆核，但對方最終予以駁回。

在駁回的理由中，通訊辦還表示，電影檢查員考慮電影是否不利國安的職能，是港府維護國家安全工作的訊息，不予公開。

香港於2020年中實施國安法後，政府修改電影檢查條例，要求檢查員審查影片時需要考慮上映「是否會不利於國家安全」。

明報10月曾報導，在港區國安法生效後，至今有50部影片「因為國家安全考慮」而需要修改內容，另有13部不獲准上映。（編輯：廖文綺）1141112