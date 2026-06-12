13金控前五月狂賺3,673億 股匯市助攻獲利年增136%

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13家上市金控5月獲利全數出爐。在台股價量齊揚帶動下，13家金控5月合計稅後純益759億元，史上最強5月；累計前五月大賺3,673.9億元，年增136%，同步創下歷史同期新高。

去年同期受新台幣急升衝擊壽險獲利，今年隨資本市場回穩、股市交投熱絡，帶動壽險、證券及財管業務同步成長，成為金控獲利大爆發主因。

值得注意的是，13家金控前五月獲利已達2024年全年獲利高峰6,267億元的58.6%，不到半年完成近六成進度。若下半年股債市維持穩健表現，全年獲利有機會挑戰歷史新高。

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從成長幅度來看，共有凱基金（2883）、國票金、台新新光金、元大金及富邦金等五家金控累計獲利較去年同期翻倍。其中凱基金年增逾11倍最亮眼，台新新光金與國票金年增超過四倍，元大金及富邦金也呈現倍數成長。

元大金昨（12）日公布5月稅後純益71.4億元，累計前五月獲利290.6億元，年增200%，歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）為2.18元。元大金表示，受惠台股日均成交值持續站穩1.6兆元以上，證券經紀、自營及承銷業務同步受惠。旗下元大證券前五月獲利191億元、年增172%，持續扮演最大獲利引擎；銀行與人壽獲利同步成長。

公股金控方面由兆豐金領先。兆豐金5月稅後純益37.8億元，累計前五月獲利180.3億元，年增34.6%，續創歷史同期新高，EPS達1.22元。除核心子公司兆豐銀行受惠利息與手續費收入穩健成長，兆豐證券受惠台股熱絡前五月獲利31.1億元，年增逾九倍，成長最為亮眼。

第一金5月稅後純益34億元，單月歷史新高；累計前五月獲利148億元，年增31.6%，改寫歷史同期新高，EPS 1.03元。除第一銀行受惠財管及利息收益成長外，第一金證券前五月獲利年增近六倍，成為重要成長動能。

合庫金累計前五月稅後純益112.1億元，年增60.9%，續創歷史同期新高，EPS達0.69元。

（記者廖珮君、任珮云、黃于庭、林勁傑）

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