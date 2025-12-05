13隻貓疑遭虐待慘死！北市女拎「兩袋貓屍」被抓包

社會中心／李明融報導

台北市信義區日前一處民宅被民眾通報聞到惡臭及虛弱狗叫聲，動保處派員到場救出1犬5貓，但發現一具貓屍，沒想到12月4日又有鄰居通報，有民眾倒垃圾時聞到一旁女子手上的2包垃圾袋飄散異味，懷疑是屍臭，當場通報清潔員將垃圾袋攔下，打開垃圾袋一看果然發現有2具貓屍體，並且報警，警方接著到焚化爐攔截另一袋，又查獲1隻成貓、9隻幼貓，前後共13隻貓疑似遭虐死，警方同步到女子家裡搜索，一開門就一股濃濃屍臭味飄出，如命案現場一般令人作嘔。

今年11月才救出1犬5貓，沒想到卻又有貓咪疑似遭虐死。（圖／吳小姐提供）

警方調查指出，28歲游姓女子，平時住在北市富陽街的一處公寓，4日晚間7點左右，提著2袋垃圾袋準備前往垃圾車方向丟棄，由於沿路上袋子不斷飄出腐爛屍體的惡臭，路人驚覺有異，因此向清潔人員通報，並攔下其中一袋，一打開就看到2具貓屍體，民眾當場報警，並前往木柵焚化爐攔截另一個垃圾袋，結果又發現了9隻幼貓以及一隻成貓的屍體，屍體幾乎已經腐爛長蛆，研判已死亡超過2個月，也立即通知動保處人員到場瞭解狀況。據了解，涉案游姓女子領養來的貓隻大多下落不明，她常以「跑掉或生病死亡」等理由企圖隱瞞原飼主。警方4日前往游女住處逮人時，一進門即聞到濃厚的腐臭味和燒焦味，辦案人員形容現場「宛如命案現場」。對此，警方已請動保處介入認定是否涉及違法飼養，若游女行為違反《動保法》規定，最高將面臨 7.5萬元罰鍰；如屬5年內故意再犯，更將處以2年以下有期徒刑，後續將由動保處告發並交由警方偵辦。





游女住家遭斷電多日，貓咪疑似挨餓爬出窗外求救。（圖／吳小姐提供）

吳小姐痛批動保處的消極作為，導致有更多貓咪受害。（圖／吳小姐提供）

根據《聯合新聞網》報導指出，動保處表示，在8月16日就因為該飼主動物照顧問題，扣留該住戶4隻貓及1貓屍遺體做證物保管，貓遺體並送交解剖鑑定，發現身上多處骨裂及出血情形，當時即已依動保法移送刑事偵辦，該住戶是北市衛生局自殺防治中心輔導個案，飼主在12月2日到案陳述意見，並將飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓；另外，早有愛貓人士注意到游女疑似多次虐待貓咪的情形，在臉書上定期更新近況，指出游女的精神狀況不穩定，且住家因沒繳費已經遭斷水斷電數日，11月28日救出1犬5貓，住家不僅有濃濃惡臭，且貓咪疑似餓肚子爬出屋外求救，消息曝光後，引發人神共憤，揭發者吳小姐受訪痛批「我們很早就通報了，但就是因為動保處的消極作為，造成今天更多隻的貓咪遭遇如此不幸」。

