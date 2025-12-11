13 坪小宅機能天花板！玄關無縫藏鞋櫃 X 多功能書房，實踐會計師夫婦的圓弧系美學宅

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 寬月室內設計

小編帶你看好宅

面對僅有 13 坪的緊湊空間中，設計師精確地實踐了空間的最大化利用與井然有序的兩房兩廳一衛格局，，滿足了身為會計師的屋主對於規律與高效率收納的嚴格要求。全案以圓弧語彙為設計核心，從客廳的電視牆到天花板的線條轉折，都弱化了小宅可能帶來的壓迫感，並在有限的坪數中配置獨立書房和儲藏室，突破小宅坪數限制，建構出兩夫妻與寵物貓都舒適自在的生活空間。



小宅採取無玄關設計，但針對回家必要的鞋履收納，則利用客廳旁的樑下空間訂製頂天落地櫃；雙面設計嵌入直立式活動鞋櫃，滿足收納之外保持落塵區的整潔。步入公領域，溫暖的奶茶色基調讓人心情放鬆，客廳電視牆以微帶手感紋理的特殊塗料鋪陳，並利用一側的垂直線型燈帶設計，讓光線順勢引導至玄關，優化了採光不足的問題，同時也為牆面創造出輕盈的層次感。為了滿足屋主喜愛收藏樂高的興趣，電視牆旁的白色展示收納櫃提供了絕佳的展示空間，透過格柵與內嵌燈光，將收藏品化為居家端景。此外，面對小宅常見的畸零空間，設計師精準利用角落打造了多功能桌，結合周邊收納櫃體，無論是臨時辦公或作為屋主工作以外的第二閱讀區都相當實用。設計基調採用溫潤的奶茶色系，結合超耐磨木地板、系統板材等，以柔和的視覺沖淡小宅的壓迫感Ｂ貫穿其中的圓弧語彙與柔和的線型燈光，像是在為這個追求秩序的家披上一層輕盈的外衣，將現代簡約的理性框架，轉化為一種柔和而具包容性的生活樣貌。

小編的最愛

私人領域的規劃則著重於複合機能與高效收納，主臥空間內，透過簡潔的滑門衣櫃整合了大量的衣物收納，其中更巧妙運用了玻璃櫃門設計，不僅讓衣物一目瞭然，也減輕了實體櫃體的沉重感；特別規劃的開放式污衣櫃則符合現代人隨手掛放的需求，避免衣物堆積。兼作客房使用的書房，同樣延續了高收納的設計概念，配置了實用的臥榻，提供舒適的閱讀角落，下方亦為儲物空間。書房配置了大尺度書桌足以容納夫妻兩人同時使用，滿足會計師屋主偶爾需要寧靜辦公的空間需求。為了讓書房能因應各種不同需求，除了辦公與休憩用的書桌和臥榻外，立面同樣設計了玻璃衣櫃，並在櫃內加入燈帶照明，在作為客房時能提供完整的收納，體現了小宅設計中「一物多用」的最高原則。

寬月室內裝修設計股份有限公司／Evan、大雄、Rick

地址：台北市信義區虎林街108巷138號

電話：0800-555848

Email：eiffel.ilan@gmail.com

網站：https://www.kuanmoon.com/

