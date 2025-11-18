13：0！安理會通過美版加薩和平計畫 川普：最重大決議

聯合國安理會17日批准了美國總統川普（Donald John Trump）提出的加薩和平計劃，以13票贊成、0票反對的結果通過。這項決議授權組建「國際穩定部隊」進入加薩地帶，負責該地區的非軍事化與治理工作，同時設立「和平委員會」監督和平計劃實施。此舉被視為川普政府的重大外交勝利，為結束歷經兩年戰火摧殘的加薩地帶衝突提供了國際法律基礎。

聯合國安理會通過美版加薩和平計畫。（資料照／美聯社）

據《紐約時報》報導，本可行使否決權的俄羅斯和大陸選擇棄權，未阻撓決議通過，這顯然受到多個阿拉伯和穆斯林國家支持態度的影響。埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉國聯合大公國，以及安理會成員國印尼、土耳其和巴基斯坦均表態支持這一決議。

川普在安理會決議通過後發文，祝賀決議闖關成功，稱這項投票「具有真正的歷史意義」，並強調決議正式承認並支持由他擔任主席的和平委員會。他形容這將成為「聯合國史上最重大的獲准決議之一」，有助於推動全球和平。

美國駐聯合國大使麥可·沃爾茨（Michael Waltz）在投票前向安理會發表講話，稱加薩已成為「人間地獄」，並舉起決議文本，形容它是一條「生命線」。投票結束後，沃爾茨感謝安理會「與我們一同為以色列人、巴勒斯坦人及該地區所有民眾規劃新道路」。

美國總統川普發文讚「聯合國史上最重大的獲准決議之一」。（資料照／美聯社）

致力於預防衝突的國際危機組織聯合國事務主任理查德·高恩（Richard Gowan）表示：「這是雙贏，既是川普的外交勝利，也彰顯了聯合國的重要性」。安理會決議具有國際法約束力，儘管安理會沒有強制執行機制，但可採取制裁等懲罰措施，懲戒違反決議者。

決議指出，若部分治理約旦河西岸的巴勒斯坦民族權力機構完成改革，且滿目瘡痍的加薩重建取得進展，「巴勒斯坦人民實現自決與建國的可信路徑或許終將具備條件」。對此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則明確反對上述表述，「我們反對在任何領土上建立巴勒斯坦國的立場從未改變」。

以哈戰爭致加薩地區滿目瘡痍。（圖／美聯社）

據《美聯社》報導，阿拉伯及其他穆斯林國家曾表示有意派兵加入國際部隊，但前提是必須獲得安理會授權。此次美國提案支持川普總統的20點停火方案，內容包括設立尚未成立的「和平委員會」(Board of Peace)作為過渡權力機構且由川普出任主席，並授權國際穩定部隊在加薩執行廣泛任務，包括邊界管理、維安及地區去武裝化。委員會與穩定部隊的授權預計2027年底到期。

然這支穩定部隊將面臨多項挑戰，包括如何應對仍在加薩地帶並持有武器的哈馬斯武裝人員。決議規定，該部隊負責摧毀加薩的軍事基礎設施，並收繳激進組織的武器。但預計將向加薩派遣士兵的阿拉伯和穆斯林國家，包括埃及、印尼、土耳其、阿拉伯聯合大公國在內，對此心存顧慮，擔心本國軍隊與巴勒斯坦激進分子發生武裝衝突，且更多流血事件可能引發阿拉伯民眾反對其介入。

