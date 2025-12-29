13-22歲青少年明年都能領1200點文化幣！ 發放時間、加碼任務公布

新的一年即將到來，文化部說明115年度文化幣發放，明年115年度文化幣即將在1月1號元旦早上8點開始發放，只要是13歲到22歲的青少年都可以擁有「1200點」，使用時間是明年1/1到明年12/31。

明年度文化幣體驗又再次升級，文化部打造「藝文冒險世界」，青少年們可以透過完成任務升級，從初始的「見習生」變到最高「傳說」等級。像是當消費滿1200點，就可以升到Level 2冒險者等級，同時會加碼贈點50點，且還能再抽IP的周邊。同時也會開啟「每週簽到」的任務，連續簽到4週還可以獲得加碼點數。

明年度文化幣打造闖關模式。圖／台視新聞

另外當來到傳說等級時，就會再加碼送300點，且再直接送IP周邊。因此越快花完就越快完成任務，後面的優惠活動就會越來越多。

文化部也公布賺點秘訣，如果透過邀請碼邀請好友領文化幣，就可以獲得回饋點數，只要邀請2位新朋友就送30點，接著每推薦1人就送10點，「回饋無上限」。

還有加碼的方案，包含到獨立書店消費文化幣「2點送1點」、結伴看國片再送100點、消費滿200點立即抽獎，以及針對表演藝術青年席位與視覺藝術青春票的文化幣優惠票價。

文化部公布賺點與加碼方案。圖／台視新聞

責任編輯／施佳宜

