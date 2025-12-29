13-22歲青年常態發放1200點文化幣 明年元旦起領用

文化幣明年邀請IP「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」(左起)、「啾啾妹」、「啤下組織（黑啤）」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色擔任代言人，只要聰明消費就可獲得專屬徽章。

文化部舉行「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會活動，宣布明年起13-22歲可領用1200點文化幣。(行政院提供)

文化部今天（29日）召開記者會，宣布自明年(115年)1月1日起，全國13-22歲青年每人都可以領到1200點文化幣，且文化幣明年推出新體驗，青年朋友可從「見習生」開始，透過藝文消費升級到「傳說」等級，不僅可獲得加碼贈點，還可獲得IP代言人專屬徽章，呼籲青年朋友，從明年元旦上午8點起，就可領用，立即消費。

文化部發給16-22歲青年每人1200點文化幣，今年並試辦13-15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率超過80%，消費金額近15億元，為持續推動藝文體驗向下扎根，在行政院支持下，明年擴大到13到22歲的青年朋友，都可以領1200點文化幣。

行政院院長卓榮泰、文化部部長李遠、文化部次長王時思及光仁高中的學生，都出席文化部舉辦的「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會。

卓榮泰院長表示，從明年開始，13-22歲全都可領用1200點文化幣，且用得越多，就有機會加碼越多，希望青年朋友加油，今年還沒領用的人，快點領用，要「今日事、今日畢，還要今年幣，今年用完」，使用文化幣支持藝文產業。〈bite〉

文化部部長李遠則表示，文化就像一個不斷成長的吉祥物，明年臺灣將繼續推行文化幣政策，13至15歲的青少年每年可領取1200元，用於文化體驗和活動。而他稱這些領用文化禮金的青年為文化幣世代，希望他們可以享受消費文化幣的權利，並承擔義務，就是支持國片、臺漫、文學等藝文產業外，也成為更有文化的臺灣人。

文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集/展會、藝文體驗、社區文化小旅行等，而文化部為了提升青少年領用，文化幣APP於115年將同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊，讓文化幣好用又好玩。

此外，文化部也持續推出加碼活動，包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。

文化部說明，只要出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。