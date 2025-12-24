「130元還被砍價」氣喘救命藥退出台灣！ 蘇一峰痛批：這次要出人命了

德國原廠生產的氣喘與肺阻塞急救用藥確定退出台灣市場，胸腔內科醫師蘇一峰今（24日）在臉書揭露此消息，直指藥價過低導致空運來台不敷成本，痛批「這次要出人命了」。

德國原廠生產的氣喘與肺阻塞急救用藥確定退出台灣市場。(圖/翻攝蘇一峰臉書)

蘇一峰在臉書詳細說明，來自德國原廠的Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘是氣喘與肺阻塞患者隨身攜帶的急救擴張劑，能在關鍵時刻救命，一瓶可吸200次僅需130元。他指出，因台灣健保給付的藥價開得太低，德國原廠空運來台根本無法回本，最終決定退出台灣市場。

對於此事，蘇一峰不滿表示，台灣健保有錢購買一針一億元的藥品，卻讓平價急救藥物因成本問題退出市場，批評「全都要感謝台灣的任性醫療」。

蘇一峰不滿表示，台灣健保有錢購買一針一億元的藥品，卻讓平價急救藥物因成本問題退出市場。(圖/翻攝蘇一峰臉書)

消息曝光後，許多網友紛紛留言回應，有人表示「健保搞得進口藥比糖果便宜，原廠誰要做？」、「以後真的沒事情不能生病」。也有氣喘患者憂心忡忡留言指出，「天啊，我就是必須隨身攜帶備勞喘，上個月慢簽領不到藥，心裡就很毛」、「這是我隨身攜帶的藥耶」。

更有網友分享自身經驗，「這個對氣喘的人很重要，我自小氣喘，這藥救了我不少次」，另有人強調「氣喘病很需要這藥，沒有這藥死的比罕病還快。一口氣不過來就慘了」，凸顯此款急救藥物對患者的重要性。

