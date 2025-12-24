130元還被砍價！網紅醫曝「氣喘救命藥」退出台灣：這次要出人命了

生活中心／綜合報導

氣喘示意圖。(圖／資料照)

氣喘用藥確定退出台灣市場！胸腔內科醫師蘇一峰今（24）日揭露一款氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物要退出台灣，直指藥價過低導致空運來台不敷成本，痛批「這次要出人命了」。

蘇一峰在臉書發文表示，這次要出人命了！氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物要退出台灣，他表示「Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘要退出台灣了」，喘起來的急救擴張劑，帶在身上可以在關鍵時刻救你一命。

對於此事，蘇一峰今日再度發文不滿表示，台灣藥價開的太低，德國原廠空運來台不敷成本，確定要退出台灣了。台灣健保有錢購買一針一億元的藥品，卻讓平價急救藥物因成本問題退出市場，批評全都要感謝台灣的「任」性醫療。

廣告 廣告

藥師沈采穎也提及此事說到：這個健保一百多元的便宜的藥退出，就必需用近千元的藥，認為是「省小錢花大錢。」

更多三立新聞網報導

起薪破4萬元！台電招逾700人「高中職畢業就可考」報名時間曝

日本進口醬油出包！「龜甲萬」6款防腐劑超標441公斤全銷毀 業者回應了

現省1500元！為期1個月「免費打流腦疫苗」3000劑打完為止

乳液、玩具都中了！幼兒體內「藏96種有毒物」醫：3種塑膠別碰

