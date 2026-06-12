將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





全球超過130個國家、逾3萬名的頂尖科學家、新創領袖和投資者聚集在倫敦科技周。今年會場已經成為前沿技術與跨國資本的媒合平台。隨著英國首相及科技巨頭相繼宣布加碼推進AI，更讓這座剛獲選全球第4大、高居歐洲第一的科技生態之都，引爆無限商機。

英國科學創新和技術部大臣肯德爾表示，「下一代AI硬體正在英國建造，這無疑是一個極具競爭的市場，但英國是具有競爭力的國家，而贏得這場競賽，正是我們推動這項新硬體計畫的核心目標。」

廣告 廣告

英國政府正式啟動達11億英鎊的AI硬體政策計劃，誓言讓英國在國際AI戰役中奪回話語權，鞏固英國的AI主權。國際競逐下，AI帶來的社會衝擊也開始浮上檯面，現場有組織率先提出女性的AI落差議題。

瑞士國際管理發展學院首席創新長Sarah Toms指出，「或許許多人會感到意外，女性採用AI的方式與男性不同，並非因為缺乏技能，而是因為女性更有判斷力，她們更謹慎關注導入AI到組織中對社會造成的影響。」

而英國王子威廉也出席與會，呼籲利用AI科技預防且解決無家可歸的社會議題。展場中談AI，不再只限AI特定企業，無數新創公司都已學會與AI共舞。

Listonic共同創辦人雅尼舍夫斯基表示，「一年前我們開始引進AI助手功能，幫助使用者規劃購物，我們樂見使用者頻繁地使用AI，我們以為使用者只會用ChatGPT，但使用者也快上手我們的AI功能。」

Listonic是一款購物清單的應用程式，在歐美超過2000萬的下載數。去年引進AI後，業者親眼目睹AI無痕跡地改變消費者行為。AI多快能全面主導人類的日常生活呢？

雅尼舍夫斯基指出，「AI已經主導我的家庭了，連我父母都用AI，我認為已經發生，而且會持續發生。」

公視國際記者洪雅芳在現場指出，「大家討論的焦點，不再是AI未來的可能性，而是多快，各企業可以真正落實AI的運用，換句話說，企業已經起跑，就看誰能最快到達終點。」







更多公視新聞網報導



日華懇更名「日台友好議員聯盟」 會長古屋圭司重申挺台立場



130國科學家齊聚倫敦科技週 聚焦企業AI應用競賽



世足賽在美加墨登場 洛杉磯維安全面升級



