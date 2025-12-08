130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光

財經中心／王文承報導

臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。（圖／記者王文承攝影）

臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。

前5家血汗企業名單出爐 英業達也上榜



勞動局長王秋冬表示，114年10月份罰鍰金額前5名，依序為「英業達股份有限公司」（30萬元）、「九和汽車股份有限公司」（22萬元）、「君綺生醫股份有限公司」（17萬元）、「糖蛙線上娛樂股份有限公司」（17萬元）及「春天酒店股份有限公司」（14萬元）。

其中，「英業達股份有限公司」因使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭裁處30萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依規定給予勞工例假日或休息日，計39家（37.86％）；工資未全額給付，計24家（23.3％）；假日工資未給付或於休假日工作未依規定加給工資，計20家（19.41％）；未依法給付平日延長工時工資，計18家（17.47％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計17家（16.5％）。

勞動局表示，未來將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

王秋冬局長呼籲，為協助雇主遵守法令，臺北市勞動局推出「勞條健檢師」的服務，雇主可透過「臺北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

