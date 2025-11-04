130斤「怪物級」龍膽石斑 漁光島上鉤

台南安平漁光島北堤「怪物級」野生龍膽石斑又出現！釣客馮仕學3日中午在北堤出海口釣到一尾重達130台斤、長153公分野生龍膽石斑，畫面曝光後在網路瘋傳，網友驚呼「太扯了！這根本海中王者！」，馮仕學興奮表示，在釣友幫忙下，3分鐘就拉上來，實在很幸運，這隻市價逾4萬元的龍膽石斑，將分享給親朋好友。

海釣超過10年的馮仕學曾釣過10幾次「怪物級」龍膽石斑，最高紀錄是142.5台斤，這尾130台斤（約79公斤）只是他的紀錄之一。

3日中午12點40分許，他見到綁在海堤欄桿上的釣桿突然大抖動，馬上抓住釣桿收線，發現是隻龐然大物，整支釣桿都被拉彎，雙方展開一陣拚搏，逐步收線拉近一看，證實是上百台斤「怪物級」野生龍膽石斑。

這隻野生龍膽石斑並沒有太多抵抗和拚搏，很快就被拉到堤岸邊，約3分鐘後被馮仕學和釣友拉起，重達130台斤，讓他與釣友們都非常振奮。他說，「一個人要將這種怪物級大魚拉上岸實在很不容易，幸好旁邊有朋友幫忙！」

安平漁光島北堤是南部許多海釣客喜愛的熱門釣點，平時即有不少釣友駐守，每年秋天東北季風期是野生龍膽石斑最常出沒的時間，但能釣到上百斤「怪物級」野生龍膽石斑實屬罕見。馮仕學能在「三分鐘搏大魚」成功，讓釣友們稱羨不已，也稱讚他的釣技超群。

馮仕學笑說，這隻市價逾4萬元「怪物級」大龍膽石斑他不會賣，處理後會分送親友享用，處理前特別做成「魚拓」儲存，「釣到這麼大的魚真的很開心，也很有成就感。」