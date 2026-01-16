130週年的Monogram 路易威登開了3個限量膠囊系列

路易威登Monogram130週年歡慶上市活動，店內佈置有著大型的Monogram裝飾。（LOUIS VUITTON提供）

LOUIS VUITTON舉辦Monogram 130週年歡慶上市活動，這個無人不知的圖案是富有遠見的品牌創辦人路易威登（Louis Vuitton）之子喬治威登（Georges Vuitton）為了向父親致敬，在1896年創作出的Monogram經典帆布，今年為了歡慶特別推出的Monogram Origine、VVN與 Time Trunk三個限量膠囊系列，分別向品牌的帆布、天然皮革、以及硬箱致敬，彰顯最具代表性的Keepall、Alma、Speedy、Noé、Neverfull等五款經典手袋歷久彌新的魅力。

路易威登以最經典的Monogram手袋開啟盛大慶典：1930年的Speedy重新定義個人行動力的概念、同年的Keepall是自由與輕鬆旅行的象徵、1932年為了攜帶五瓶香檳而設計的Noé、1992年向巴黎建築致敬的Alma以及Neverfull在2007年一推出即成為必備實用伴侶寶座。

Noé VVN系列。（LOUIS VUITTON提供）

在全新的Monogram 130週年紀念系列中，Monogram Origine系列以濃厚的復古情懷，重新演繹早期旅行的精神：亞麻與棉混紡材質以充滿歷史感的顏色Ebène為基底，綴以米白、青綠、粉紅、淡藍四款柔和的粉彩色，表面覆上略帶樹脂感的緞面光澤，形成彩虹般的柔雅光譜。

Monogram Origine系列有著濃厚的復古情懷。（LOUIS VUITTON提供）

VVN系列（Vache Végétale Naturelle，自然植鞣牛皮）是在向品牌最具代表性和經久不衰的材質致敬：淺色植鞣牛皮以純淨與隨時間沉澱的細膩光澤著稱，每一件採用天然未經處理皮革的作品，帶來更奢華的感官體驗，歷經歲月淬鍊後，會隨著使用者共同演繹生命故事。

Neverfull MM Monogram Origine系列。（LOUIS VUITTON提供）

Time Trunk系列將包款的第一個字母（A代表Alma）融入印花中。（LOUIS VUITTON提供）

既具未來感又蘊藏懷舊韻味的Time Trunk系列，採用超寫實的錯視印花，呈現出品牌古董旅行箱的外觀與質感，並以高解析度印刷工藝重現在帆布上；最終呈現的帆布結合了光澤質感、歲月滄桑的古舊色澤，以及仿金屬角、鉚釘與皮革鑲嵌工藝，每一款包鐫刻著其名稱與製作日期，並將包款的第一個字母（A代表Alma、N代表 Noé、S代表 Speedy）融入印花中，將工藝、創意與想像力完美結合。

Time Trunk系列採用超寫實的錯視印花，呈現出品牌古董旅行箱的外觀與質感。（LOUIS VUITTON提供）

