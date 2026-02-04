1300萬勞工快看！勞退新制擬修5大重點一次看

勞動部預告修正《勞工退休金條例》，提出5大制度調整。（圖／翻攝自Google maps）





面對超高齡社會來臨，勞工退休保障成為制度調整重點。勞動部日前預告修正《勞工退休金條例》及相關施行細則，針對實務上常見爭議與漏洞提出5大改革方向，盼提升退休金制度的彈性與保障。此次修法影響層面廣泛，涵蓋全體勞退新制勞工、遺屬與雇主，預告期為30日，廣徵各界意見。

自提退休金明確化

一、勞工自願提繳 雇主不得拒絕

修法明定，勞工可自願提繳薪資1%至6%作為退休金，雇主不得拒絕申報或代為收繳。若雇主違反規定，將可處以加徵滯納金，補足過去無明確罰則、勞工權益難以落實的問題。

月領新增猶豫期

二、選月領可反悔 30天內能改一次領

現行制度下，年資滿15年的勞工在請領退休金時，須於月領與一次領中擇一，選定後不得變更。新制則增設「30天猶豫期」，勞工若選擇月領，在首筆款項入帳後30天內，可改為一次請領，降低因誤選造成的長期影響。

遺屬請領時效延後

三、未成年遺屬 10年時效改自成年起算

針對未成年遺屬或指定請領人，修法將原本自死亡日起算的10年請領時效，改為自「成年日」起算，避免因年幼不知權利而喪失請領資格，補強繼承保障。

退休金債權保護

四、遺屬請領款項 原則不得扣押

此次修法擴大退休金不得讓與、抵銷或扣押的適用對象，納入遺屬與指定請領人，防止退休金在請領過程中成為債權追索標的，確保生活保障用途不被侵蝕。

欠繳責任不落空

五、換負責人也要還 新舊老闆負連帶責任

若事業單位欠繳退休金後變更負責人，新、舊負責人將須對欠繳期間負連帶清償責任，避免透過人事異動規避法定義務，強化制度執行力。

勞動部表示，此次修法目標在於補齊制度缺口、提升勞工退休保障彈性，同時督促雇主確實履行提繳責任。草案已公告於「公共政策網路參與平臺—眾開講」及勞動法令查詢系統，預告期間歡迎各界提出意見。

