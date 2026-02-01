1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」

勞動部近日完成《勞工退休金條例施行細則》部分條文修正，有5大重點值得注意。資料照。徐筱嵐攝



勞動部近日完成《勞工退休金條例施行細則》部分條文修正，針對實務上常見爭議與漏洞加以補強，期盼讓退休金制度更貼近勞工實際需求，並解決勞退新制實務上遇到的問題。

勞退新制上路後，實務上仍遇到不少問題，其中影響勞工退休金最深的，就屬勞退要一次領或月領。依據現行規定，勞工提繳年資滿15年以上，可選擇「按月領取」或「一次請領」，選定後不能反悔。然而不少勞工因不熟悉相關規定，或是因企業行政疏失、誤選月退休金，才發現難以更改，進而影響自身權益。

此次修法後，選擇月領的勞工，在第一次撥付入帳日起，有30天的猶豫期，期間內可變更為一次請領退休金。不過若是一開始選擇一次請領的勞工，目前暫時還無法改為月領。

此外，針對部分雇主為省去行政作業，拒絕協助勞工申報或代為收繳自願提繳退休金，卻因現行法規未設罰則，導致勞工發現後卻求助無門，此次修法也明定雇主不得拒絕勞工申報或代為收繳，如違反相關規定，將處以加徵滯納金，勞工則可直接向勞保局申報。

除此之外，較少人注意到勞退金請領有10年時效，然而不少勞工的未成年遺屬長大後才知道親屬留下退休金，但請領時效已消滅。此次修法將勞工未成年遺屬，或指定請領人繼承請領退休金的時間，從可請求的10年期間，改為自「成年日」起算。此外，勞退金在修法後，也無法成為債權人申請扣押的標的，更加保障遺屬的權益。

勞退新制修法5大重點。勞動部提供

