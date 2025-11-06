1300萬買房出租還是All in台積電？網一面倒選它
手上突然有一筆錢，該投入股市還是買房當包租公？有網友發文指出，朋友繼承了一筆金錢，手上有1300萬，猶豫該買大樓12間套房出租還是All in台積電，貼文引起討論，普遍認為，當包租公有遇到惡房客風險，還要煩惱各種修繕事宜，不如買台積電「躺著賺」。
一名網友在PTT發文指出，台中友人從家裡繼承一筆金錢，手上有1300萬，他看中住家附近一棟7樓電梯大樓，12間套房設備齊全，連冷氣都附上，開價2800萬。由於屋主急著賣，可以用1300萬當頭期、剩下的用貸款買房。如果購買，優點是五都內房價只漲不跌，缺點就是要當包租公，租客若有修繕問題還得隨傳隨到。原PO表示，友人正在猶豫買房出租好，還是該拿去全買台積電8.5張，坐等股價漲破2千，詢問大家看法。
不少網友表示，若當包租公，需要面臨惡房客問題，因此建議直接買台積電股票，「只要有一間房客在搞事或是出事故，有得煩的了」、「買房或許10年後會比台積好，但這10年一直要操煩」、「要擔心遇到惡房客，這怎麼算都很難賺」、「當包租公的最大不可預期風險，就是可能有爛房客」、「當然是台積電，根本送分題，你還不用顧慮房客」、「簡單說，買台積大概至少5年內很賺，而且是躺著賺」
不過也有人認為，買房還是有優勢，畢竟股票未來難預期，「買房還是比較安定，台積不會永遠都好」、「現在的話應該是台積更穩更輕鬆，10年後不好說」、「房價只漲不跌，傻了才買風險高的GG」。也有人分享自身經驗，建議房產、股票各放一半，因為同時管理一堆套房很花心力，並表示這10年是AI成長期，而近幾年房屋投報率榮景已經過了；還有人給建議，如果收租地區沒問題，先收租，房子轉增貸出來買股票，安全部位建立起來，兩頭賺。
