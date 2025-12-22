131億判賠壓頂 大同擬一次認列虧損「大洗澡」斷尾求生

大同13日開記者會說明。（圖／證交所）

中國最高人民法院12月13日針對大同與華映（百慕達）間的訴訟作出終審判決，判令大同與華映需連帶賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。這起延宕十多年的案件如同一顆深水炸彈，再度引爆市場高度關注。

根據《民報》報導，雖然大同於次日記者會中宣稱公司帳上仍有287億元現金，並強調中國判決尚未獲得台灣法院認可，短期內無執行效力；但實際上，大同在中國持有的多項資產恐已無可倖免。專家指出，這些市值約40至50億元的資產，包括子公司股權、廠房、帳戶現金等，皆可能成為債權人立即執行的目標。

廣告 廣告

在中國資產形同難守的情況下，大同轉向死守台灣母公司資產。依照《兩岸人民關係條例》，中國判決需經台灣法院「裁定認可」後方可強制執行，大同律師團已擬定三道法律防線，意圖拖延、反擊或化解此筆巨額債務。包括質疑文書真偽、主張違反公序良俗，以及訴訟程序拖延，以時間換取談判空間。

而在外界質疑聲中，有媒體指出，大同新任董事長張榮華與經營團隊內部已達共識，擬於今年財報中一次性提列131億元「或有損失」，採用最嚴格會計原則全額認列。雖將導致大同由盈轉虧，每股盈餘恐驟減6.09元，創下歷年最大虧損，但市場分析普遍認為這是一場經過縝密規劃的財務操作。

專家指出，這種策略在會計學中稱為「大洗澡」（Big Bath），意指藉組織更迭或重大事件時，將歷年累積的壞帳與潛藏風險一次清算。對張榮華而言，這筆爛帳是來自前朝高層的遺毒，選擇在2024年全數認列，不僅可重設財報基期，更為日後業績反彈創造條件。

一名會計師則指出，雖然每股盈餘重創，但這筆損失屬帳面處理，「現金其實一毛沒少」。由於台灣法院尚未認可判決，大同現階段仍無須實際付款。公司也表示，若未來勝訴或和解，可再將提列金額「回沖」為獲利，對整體財務影響屬可控範疇。

但對眾多期待領股息的小股東而言，衝擊可能最為直接。原預期本業穩健的情況下能分得可觀股利，但一旦巨額損失入帳，全年淨利將被吞噬，股利發放幾近落空。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

美股期指走高！聖誕行情仍存變數

速食巨頭陷營運困局！債務壓力高達544億 2025年底將關百店

陸祭鋼品出口管制 「這3家」鋼廠可望受惠