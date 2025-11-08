131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導36歲的日本女子佐藤香里，是個台日混血，父母親在她一歲時就離婚，她跟著母親回到日本，但一直想要回台灣找父親。今年初，她回到當時的出生地屏東市瑞光里，請求里長協尋父親，在幾個月的奔波之下，終於找到人，但已經過世。佐藤香里也再度飛來台灣，祭拜父親。

民視 ・ 5 小時前