131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市北區中清路上的知名「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女員工操作餡料攪拌機時不慎遭機具夾傷，手部受困無法脫身。
根據台中市消防局通報，事故發生於上午9時59分，報案民眾指稱「犂記餅店」內有員工手部被攪拌機夾住。救援人員抵達現場後，發現一名約30歲女性員工左手被餡料攪拌機卡住，三根手指受傷，無法自行脫困。
消防人員隨即使用破壞器材進行協助，將手部脫困後，立即將傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救。消防局指出，傷者送醫時意識清楚，無生命危險。至於意外發生原因及相關安全防護措施，將由相關單位進一步調查釐清。
