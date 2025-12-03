1310萬人看過來！LINE Pay Money 無痛轉移 首波19家合作銀行一次看

LINE Pay今（3）日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線，為全台超過1310萬用戶帶來更完整的行動支付體驗，其中「連結銀行帳戶」上線首波19家合作銀行也曝光了。

全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗 。（圖／ LINE Pay 提供）

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付變得更簡單、更好用，透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費等情境中，都能為用戶帶來更便利的體驗，未來也將持續拓展更多應用場景，為用戶全面升級生活中的每一刻。

廣告 廣告

LINE Pay Money完整功能包含「連結銀行帳戶」，讓用戶可進行儲值與提領，上線首波共有19間合作銀行，包括國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政，合作銀行數量也將持續增加。

「好友聊天快速轉帳」讓用戶可直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，款項用途一目瞭然。「好友分帳」支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。「生活繳費」可輕鬆繳納超過5000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，節省更多時間。此外，「乘車碼」將陸續開通於多項大眾運輸，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

LINE Pay說明，成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay之本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。而最受用戶喜愛、一點等於一元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，能繼續享有點數累積回饋與消費折抵使用的便利。LINE Pay Money於今（3）日下午3點正式開啟服務，因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本（含）以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本（含）以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

LINE Pay Money 12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。 （圖／ LINE Pay提供 ）

為慶祝LINE Pay Money上線，即日起至12月31日，用戶可享多重限定優惠，包括開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點、首次連結16家指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券、合作銀行提領0手續費。前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，再享保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。

LINE Pay表示，目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處，均支援信用卡付款，因接受LINE Pay Money餘額付款之商店陸續上線中，如遇尚無法以LINE Pay Money餘額付款之情形，請用戶以信用卡完成支付。

隨著LINE Pay Money正式加入LINE Pay生活圈，LINE Pay Money帳戶會員將同樣可享LINE Pay推出的各項優惠活動，包括「天天LINE Pay」活動中的「週週領券、天天領券、天天得點」優惠回饋，也能在好康地圖下載各式優惠券於消費時折抵使用，或是預訂生活娛樂預定行程的「找體驗」，購買涵蓋餐飲、購物、觀光、美容等多樣化票券的「購好券」等，都能持續享有優惠券折抵、消費享LINE POINTS回饋等好康。

LINE Pay提醒，民眾僅能透過LINE應用程式及LINE Pay應用程式開通成為LINE Pay Money用戶，切勿點選不明連結、回覆不明簡訊或電子郵件等，慎防詐騙陷阱，如有相關疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。

延伸閱讀

飲料第一口別猛喝！醫警告：喝到清潔劑殘留恐燒傷食道

紙杯咖啡藏「隱形殺手」！研究：一杯釋放25000個微塑膠顆粒

燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味