1314跨河煙火 淡水八里迎新年

新北市長侯友宜（右三）於記者會宣布「閃耀新北一三一四跨河煙火」將於十二月卅一日盛大登場。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

「閃耀新北一三一四跨河煙火」將於十二月卅一日盛大登場，今年首度以淡江大橋為主軸，並創全台唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典，將於淡江大橋兩端的淡水漁人碼頭及八里永續環境教育中心前廣場舞台，自當日下午四時三十分起熱力開唱，匯聚國內外超強卡司，韓國人氣天后MAMAMOO成員HWASA、日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出，勢必掀起全場高潮。

預計當晚八時廿六分起施放長達十三分十四秒煙火（象徵愛你一身一世），這次煙火秀由法國知名團隊「Groupe F」操刀設計，以淡江大橋為中心，左右兩側皆規劃為煙火施放區，打造橋河共演的壯闊煙火大秀，總施放發數有三萬五千多發將再創歷年新高，為二０二六年揭開璀璨序幕。

新北市府文化局八日宣傳記者會，公布淡江大橋兩端淡水、八里雙主場跨河演出超強卡司，其中淡水漁人碼頭「星光舞台」將由江振愷Terry、林姮均聯手主持，卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和淡水在地藝人李炳輝ｘ全方位樂團；韓國MAMAMOO成員HWASA壓軸登場，帶來最強韓流氣勢。

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持，卡司陣容包括OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、韓國女團Baby DONT Cry，最後由日本藝人樋口愛壓軸。

侯友宜表示，新北市辦理跨河煙火已邁入第五年，每年都絞盡腦汁，團隊年年突破，今年主題《萬花之河．冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴，展現橋河共演的壯闊景象；施放總長十三分十四秒，意涵著「想我，我愛你．一生一世」，十二月卅一日八時廿六分準時引燃迎新年。