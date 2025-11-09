132隻獅子、老虎死一半！動物園關門 失業員工義務照料5年終盼來援手

2025年10月30日，阿根廷已關閉的盧漢動物園內的獅子。美聯社



阿根廷「盧漢動物園」2020年關閉，園內132隻老虎、獅子等並未轉移，在沒有照護員、沒有獸醫下，動物們全賴已經失業的前員工義務照料5年，才能在死亡邊緣苟延殘喘。動物救援組織「四爪」近日介入，將仍存活的62隻獅子老虎遷往他處，並讓牠們接受5年來首次醫療救治或檢查。

阿根廷盧漢動物園已於2020年關閉。美聯社

美聯社報導，布宜諾斯艾利斯近郊的盧漢動物園（Lujan Zoo）過去允許遊客觸摸獅子、老虎，可以近距離餵養或合照，曾經大受歡迎，但2020年當局基於安全隱患等原因，關閉動物園，當時園內有132隻獅子和老虎。

過去5年，幾位充滿愛心卻失去工作的園方飼養員，義務照料這些獅子、老虎和熊，寥寥數人縱然有心也能力有限，動物在飢餓和惡劣環境中掙扎。

2025年10月30日，阿根廷已關閉的盧漢動物園內的熊。路透社

動物園閉館時有132隻大型貓科動物，2023年動物保護組織四爪（Four Paws）首次探訪動物園，只剩下112隻，今年近半數已經死亡，如今等待轉移的獅子、老虎只剩62隻。

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。美聯社

牠們的死因多是營養不良導致疾病，或者獅子老虎被迫同籠，兩種在野外幾乎不可能相遇的猛獸一旦搏鬥，常導致嚴重傷口，而沒有獸醫診治，傷口常嚴重感染致死，另外有些死於長期困於狹小空間導致的疾病、器官衰竭。

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。美聯社

「四爪」今年與阿根廷政府簽定備忘錄，接管了盧漢動物園倖存動物的照顧工作。該組織領導緊急救援任務的獸醫哈利勒（Amir Khalil）10月底帶著團隊為剩下的62隻獅子、老虎和2頭棕熊，進行5年來第一次醫檢與評估。

2025年10月30日，領導「四爪」救援團隊的獸醫哈利勒，在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。路透社

參與救援的「四爪」成員達布拉莫（Luciana D’Abramo）說，園內一處3平方公尺的牢籠竟然關有7隻母獅，「太令人震驚了，說『擁擠』都算輕描淡寫了。」

2025年10月30日，阿根廷已關閉的盧漢動物園內的獅子。路透社

她說四爪在全球的保護區內，每頭獅子大約有1公頃（1萬平方公尺）領地。她指著隔壁牢籠中2隻亞洲虎、2隻非洲獅同處一室表示，這種「自然界絕不可能出現的組合，牠們之間必然充滿了敵意，經常打架」。

2025年10月30日，阿根廷已關閉的盧漢動物園內的老虎。路透社

「四爪」醫療團隊上月底到園內為62隻獅子、老虎進行醫療檢查，這是牠們5年來第一次看醫師，有的接受靜脈注射補充營養液、抗生素和止痛藥；很多檢查演變為緊急手術，如一隻母獅因陰道腫瘤開刀，幾隻老虎和獅子的斷齒要根管治療，還有一些因在簡陋籠舍太久，爪子向內生長，也都需要外科處置。

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。美聯社

領導救援團隊的獸醫哈利勒說，這是該組織迄今規模最大的救援任務之一：「動物數量之多，以及所處環境之惡劣，都使救援工作面臨更大的挑戰。」接下來幾週，四爪會在評估後將猛獸轉世界各地更廣闊、貼近自然的棲地。

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。路透社

曾在動物園工作數十年的飼養員，對於動物要離開既感傷又欣慰，在這裡工作27年、與獅子老虎為伍的迪亞茲（Alberto Díaz）說：「這裡曾經非常受歡迎，我見過遊客因為能觸摸獅子，或用奶瓶餵老虎而感動落淚。」

縱然不捨，老員工們很欣慰這些被大眾遺忘5年、奮力存活的動物有了生路、有了好去處。

2025年10月30日，阿根廷已關閉的盧漢動物園內的獅子。路透社

2025年10月30日，阿根廷盧漢動物園內一頭老虎。路透社

2025年10月30日，阿根廷已關閉的盧漢動物園內的獅子。美聯社

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。美聯社

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。美聯社

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。路透社

2025年10月30日，動物救援團體人員和阿根廷警方、環境部官員，一同搬運一隻剛接受治療的母獅回到獅籠。路透社

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。路透社

2025年10月30日，動物救援團體的獸醫在阿根廷盧漢動物園，為5年不曾看醫生的動物們看診。美聯社

