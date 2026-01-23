133億打造的曾文南化聯通管通水 卓榮泰揭示3大意義

在行政院長卓榮泰等貴賓的聯合啟動下，曾文南化聯通管通水。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南部珍珠串計畫重要角色的「曾文南化水庫聯通管」，投入約133億元推動，歷時逾6年打造，順利完成，今天通水，行政院長卓榮泰譽為「跨時代工程」，強調具有穩定民生供水、支援產業發展，且強化抗旱功能等3大意義，造福後代。

曾文南化聯通管從計畫核定到完工啟用，歷經4位行政院長，賴清德、蘇貞昌、陳建仁，以及主持通水典禮的卓榮泰，台南市長黃偉哲等各界貴賓也到場一起啟動，共同見證南部地區水資源調度體系邁入嶄新里程碑。

黃偉哲說，台灣雖年雨量充沛，卻受地形與蓄水等條件限制，被聯合國列為水資源相對稀缺，南部地區更曾歷經百年大旱，穩定供水始終是重要課題；之前南化水庫在颱風或豪雨期間，常因滿水位而自然溢流，相當可惜，聯通管將嘉南平原主要水庫系統有效串聯，大幅提升水資源運用效率。

卓榮泰表示，面對極端氣候的挑戰，過去工程已難以因應未來問題，尤其大南方矽谷計畫的推動，能源不可或缺，具前瞻性的曾文南化聯通管更顯重要，穩定供水，還可發展綠電，是自然、永續、生態的示範點。

水利署長林元鵬簡報，滿足嘉義、台南、高雄等大南方矽谷的發展用水，預估10年後，單日用水需求396萬公噸，水資源的區域調度相當重要，依照前的規劃，屆時每供應量多了近7%，備援率造6成。

行政院於2018年核定曾文南化聯通管工程，納入前瞻基礎建設計畫推動，期程自2019年至2025年，總經費約133億元。

工程建置曾文水庫至南化淨水場間約25公里輸水管線，並設計雙向供水系統，最大每日輸水量可達80萬噸，有效串聯曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫，以及高屏攔司堰等水系，建立南部區域水源互補與備援機制。

該工程也利用水庫間高程差，採重力輸水方式進行雙向調度，不需額外動力即可完成輸水作業，兼顧節能與效率。

工程相關設施可結合小水力發電系統，以東口堰的裝置容量為例，預估每年發電量上千萬度，提升水資源使用附加價值，展現永續水利建設成果。

豐水期時，聯通管已成功將原本可能溢流的南化水庫水量，引至烏山頭水庫蓄存，累計蓄存約2千萬噸，為南化水庫庫容的4分之1左右。

枯水期則可由曾文及烏山頭水庫穩定支援南化系統供水，展現跨區調度實質效益，有效提升南部整體供水安全。

林元鵬指出，曾文南化聯通管可持續強化供水韌性，確保民生、灌溉，以及高科技產業等供水的穩定。

曾文南化聯通管通水典禮由行政院長卓榮泰主持，帶領各界貴賓一起啟動。(記者吳俊鋒攝)

行政院長卓榮泰參觀豎井，了解通水的狀況。(記者吳俊鋒攝)

