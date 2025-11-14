133名外勤休假未達標 嘉市消防超勤時數成年度隱性壓力

消防人員勤休制度改變，超勤未補休完應給加班費新制今年底起跑，嘉義市議員林煒軒、王浩督促市府落實消防保障消防人員休假、超勤補休未休完要發加班費等權益，市消防局長郭立昌表示，保障休假可以休畢，明年再增28名人力。

嘉義市議員林煒軒質詢消防人員超勤補休及加班費疑慮，促市府編列預算。（翻攝自嘉市議會官網）

林煒軒質詢指出，有消防人員反映未能領到超勤補休的加班費，且管理層一直催促補休以避免領加班費，是否未補休完的超勤加班費沒有經費可支應？歸根究底就是人力不足，導致超勤時數爆量，因為時數爆量，才會造成經費不夠支應，反過來壓榨基層。

嘉義市議員林煒軒質詢消防人員超勤補休及加班費疑慮，消防局長郭立昌答詢都可補休完。（翻攝自嘉市議會官網）

王浩指出，嘉義市消防局外勤消防員應休假10日，215名外勤消防員有82人休假達標，至10月仍有133人尚未休達10日，預估有數十人未能休假達10日，依公務人員保障法規定，公務人員超勤補休未於期限內補休完應計發加班費。

王浩說，先前出勤20小時休4小時的勤休制度已於112年底廢止，這兩年產生的超勤補休時數將於今年12月起算，但預估仍有數十人未能全部補休完，則應依法給加班費，因而提建請115年市府預算要編列加班費因應，新北市、桃園市、新竹縣都有編列。

王浩還提到，外勤消防員額不足，使得勤休制度未能落實，嘉市目前消防員現職員額仍短差至少30人，嚴重短缺，要積極向消防署爭取員額。

嘉市消防局長郭立昌表示，具有10日以上休假資格者保障可以全部休畢，而每月超勤時數均按月結算、按月定期發放，上限1萬9000元，並無延宕。

消防局指出，每月結算後剩餘超勤時數，計入2年補休時數，經統計至114年到期的112年補休時數約有4萬273小時，皆已補休完；至115年到期的113年補休時數約有1萬4000小時，持續鼓勵並主動協助編排，讓同仁於2年補休期限內休畢。

另外，115年預計增補28人，更能充分補休，消防局超勤加班費均依現況需求，務實辦理年度預算編列。

