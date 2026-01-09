134萬勞工都在做！勞退自提率達17.2% 「自提6%」退休金滾出千萬

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛提醒勞工，趁早投入勞退新制，為自己的老年生活提前儲蓄。徐筱嵐攝



勞退新制上路20年，根據勞動部勞動福祉退休司統計，從2025年1月至10月底已有近134.5萬名勞工參與自提退休金，提繳率提升至17.2%。福祉退休司司長黃維琛表示，去年不到一年就增加近15萬人，創下歷年增加人數以來的新高，提繳平均薪資為6.6萬元，其中女性比男性的參與比例更高，與近年來勞退新制基金收益率逐年提升，吸引更多小資族為自己的退休生活提前儲蓄。

根據勞動基金局統計，截至2025年11月為止，新制勞工退休基金的規模來到5兆1006.4億元，運用收益率更高達13.7%，比放在定存或定期定額還划算，吸引不少勞工願意幫未來的自己提繳退休金。

勞動福祉退休司司長黃維琛表示，勞退新制規定雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金，而勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，都會儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶。

黃維琛指出，截至2025年前10個月，自願提繳勞工退休金的人數增加逾15萬人，超過歷年全年度的增加人數，尤其女性參與比例為52.35%，高於男性的47.65%，顯見女性勞工對穩定的退休生活，比男性更加在意。此外，新加入自願提繳者中，高達95%選擇提繳法定最高上限6%，也有越來越多薪資中位數的上班族加入，顯示對新制頗具信心。

有部分民眾卡在舊制和新制之間，且多為青壯族群，對於如何選擇有所疑慮。黃維琛說，有一名年約50歲的女性，擁有14年的舊制年資，從2005年7月1日起改選勞退新制，並自2007年起自提退休金，目前每月薪資約7萬元，其新制個人退休金專戶累積金額已達約190萬元，舊制年資的退休金也將近200萬元。

黃維琛提到，新制退休金專戶會隨著在職期間持續累積，依「勞工個人退休金試算表」，按薪資成長率1.44%，並先以過往勞退新制基金的收益率6.42%推估，持續工作並且自願提繳退休金到65歲，退休時的新制專戶可望累積762萬餘元，再加計舊制退休金238萬元（推估退休時每月薪資約8.5萬元），屆時新舊制退休金將累積千萬元。

依勞動部統計，2022年至2024年的投保人數與自提率皆出現上升勢，投保人數從98.4萬餘人增至119萬4653人，而自提率也從13.28%來到15.59%。黃維琛補充，2025年只有前10個月的統計數據，自提率和增加人數卻大幅度突破以往，在勞退新制高收益和長年的複利效應下，退休可獲得不小的保障。

他也提醒，受僱勞工如有自願提繳退休金意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞工保險局申報；勞工也可善用勞動部網站提供的「勞工個人退休金試算表」，先行試算未來退休時可能累積的退休金及每月可領金額，提早掌握退休財務狀況，為未來預先做準備。

