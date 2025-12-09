134萬機車車主注意！ 未投保強制責任險恐被註銷牌照、上路吃3千元罰單

金管會。陳品佑攝



交通監理機關統計資料顯示，截至今年9月，汽車投保強制汽車責任保險投保率達100%，機車登記數已達1,467萬件，機車投保率90.83%，雖為新高，但仍有高達134萬餘輛機車未投保。金管會呼籲民眾，假設民眾的機車保單到期逾6個月，仍未去投保，會移請公路監理機關註銷牌照，如未投保還騎上路，將被處以1500~3000元罰鍰。

金管會統計資料顯示，2021年逾期6個月未投保的機車，平均每個月有1.2萬多件移送公路監理註銷牌照，今年9月已累計20.9萬件。

廣告 廣告

金管會表示，汽車有定期檢驗機制，因此投保率達100%，但部分民眾可能會棄置機車不再騎乘，保單到期前30天會通知，到期後的屆滿30天後會再通知2次，會一直通知到保單到期後的第五個月。

金管會也說明，假設民眾的機車保單到期逾6個月，仍沒有去投保，會移請公路監理機關註銷牌照，如果沒有投保騎上路，會處以1500~3000元罰鍰。

更多太報報導

全台唯一獲獎！ 股王信驊獲頒GSA最佳財務管理半導體公司獎

輝達H20輸中准了！外資：台積電陸AI GPU代工如開啟、營運向上再噴

【十年大缺2-2】記憶體的缺重點不在漲價! 專家曝未來3個月劇本怎麼演