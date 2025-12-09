134萬機車車主注意！沒做「這事」恐罰3000 小心被註銷牌照

生活中心／倪譽瑋報導

目前全台約有134萬機車，沒投保強制責任保險，小心因此被罰1500元以上3000元以下罰鍰。（示意圖／資料照）

根據交通監理機關之統計資料顯示，截至114年9月機車登記數已達1467萬件，惟同期機車投保率僅有90.83%，仍有高達134萬餘輛的機車未投保強制汽車責任保險（下稱本保險），影響用路人之權益。為確保受害者能獲得基本保障，金管會提醒機車車主應按強制汽車責任保險法（下稱本法）之規定投保本保險，並維持保險契約之有效性。

金管會進一步說明，依據本法第49條規定，機車投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處新台幣（下同）1500元以上3000元以下罰鍰。

本法第51條之1規定，投保義務人於本保險期間屆滿逾6個月，仍未依本法規定再行訂立本保險契約者，金管會得移請公路監理機關註銷其牌照。

依法投保本保險，倘不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可於法定給付範圍內（每一人死亡給付200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元）移轉應負賠償責任，以減輕經濟負擔。

另為利民眾瞭解自身投保情形，金管會已委託財團法人保險事業發展中心建置「強制汽車責任保險有效電子式保險證查詢平台」查詢投保情形，未投保者請儘速洽產險公司辦理投保或續保事宜。

另為提供更完善服務，金管會已與環境部合作，於該部之機車排氣定期檢驗資訊管理系統網站增加上開查詢平台之友善連結，金管會並已督導產險公會製作宣導海報及電子文宣，提供環境部協助轉知機車排氣定檢站協助宣導，以利民眾透過多元管道查詢投保情形並即時投(續)保，以維權益。

本保險目前已有多元的投保管道（包含至各縣市保險公司臨櫃投保、透過網路及業務員投保等）可供民眾選擇。如需進一步了解投保事宜，可逕洽中華民國產物保險商業同業公會（0800-221-783）或向辦理本保險之各產物保險公司提出服務及說明需求，以獲得完善的服務。

