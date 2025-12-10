134萬機車車主當心 3000元罰單在招手了 最慘註銷牌照

台灣是機車王國，截至今年9月為止，全台機車登記數量達到1467萬件，但投保「強制汽車責任險」的比率僅90.83％，換算下來就是超過134萬輛機車未保強制險，若被查到可處3000元罰鍰，且超過6個月未投保，公路監理機關可註銷牌照，提醒車主注意。

金管會保險局副局長蔡火炎昨（9）日表示，交通監理機關統計資料顯示，至今年9月為止，全台機車登記數為1467萬件，但同期機車投保率僅90.83％，代表仍有超過134萬輛機車未投保強制險。

蔡火炎指出，根據《強制汽車責任保險法》第49條規定，義務人若未依規定投保，被監理機關路邊稽查、警察機關執行交通勤務或違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，可處1500元以上、3000元以下罰鍰，且未投保超過6個月者，金管會可移請公路監理機關註銷牌照。

蔡火炎透露，自2023年10月起至今年12月8日，移送給公路監理機關的相關案件數累計超過20萬件，平均每個月會移送1.2萬件，而強制險到期前30天，民眾就會收到第1次續保通知，屆滿30天內會再通知2次，屆滿第2個月及第5個月也都會再通知，前後總共會有5次提醒，就是為了避免民眾的機車牌照被註銷。

金管會提醒，投保強制汽車責任保險後，若不幸發生交通事故，造成第三人受傷、死亡，可在法定給付範圍內移轉應負賠償責任，減輕經濟負擔，每一人死亡給付200萬元，傷害醫療最高也會給付20萬元。

