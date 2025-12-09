134萬輛機車族未投保強制險 稽查最高可罰3000元

（中央社記者蘇思云台北9日電）金管會今天表示，機車投保強制汽車責任險比率達90.83%，比例雖已創下歷史新高，但仍有高達134萬輛的機車未投保強制汽車責任險。提醒機車族若未投保強制險，經公路監理機關執行路邊稽查可開罰新台幣1500元到3000元罰鍰，若強制汽車責任險屆滿逾6個月，公路監理機關可註銷牌照。

根據規定，如果投保強制汽車責任保險，若不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可在法定給付範圍內（每一人死亡給付200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元）移轉應負賠償責任，以減輕經濟負擔。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上指出，根據交通監理機關的統計資料顯示，截至今年9月機車登記數已達1467萬件，但同期機車投保率僅90.83%，仍有高達134萬餘輛的機車未投保強制汽車責任保險，提醒機車車主應按強制汽車責任保險法規定投保，並維持保險契約的有效性。

蔡火炎指出，根據強制汽車責任保險法第49條規定，機車投保義務人未依規定投保，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處1500元以上、3000元以下罰鍰。此外，先前修法後也規定，若民眾機車的強制汽車責任險屆滿逾6個月仍未投保者，金管會可移請公路監理機關註銷其牌照。

根據金管會統計，統計自2023年10月起至今年12月8日，針對機車保單到期超過6個月者，累計移送給公路監理機關件數達20.9萬件，平均每月約移送1.2萬件。

為提升投保率，蔡火炎進一步說明，民眾在強制汽車責任險到期前30天就會收到1次續保通知，在保險期間屆滿後30天內，至少再進行2次重新投保通知，後續屆滿後的第2個月跟第5個月時，也還會各通知1次，合計前後共通知5次提醒民眾重新投保。（編輯：楊凱翔）1141209