138公斤胖男胃袖狀切除併腸繞道 甩重一半
五十九歲王先生過去體重一三七點七公斤，BMI逼近五十，屬於臨床上極度危險的「超級肥胖」。沉重的肉體不僅讓他飽受高血壓、高血脂之苦，更曾因心肌梗塞死裡逃生，置放心臟支架。然而，肥胖帶來的連鎖反應並未停止，嚴重的腰椎椎間盤突出與膝蓋退化，讓他稍微活動就氣喘吁吁，陷入想運動減重卻因痛無法動彈、體重日益攀升的惡性循環。
陽明交大醫院提醒民眾，因肥胖導致運動困難及三高所苦，應積極尋求專業醫療團隊的評估與協助，透過代謝減重手術的介入，別讓體重成為生命中沉重的枷鎖。
在陽明交大醫院外科莊富傑醫師的專業評估下，王先生接受了「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」。術後成果令人驚嘆：第一個月體重即減少十六公斤，三個月減去三十四公斤，半年後共甩掉五十公斤；到了術後一年，體重從一三七點七公斤降至六十四公斤，足足減去了「半個自己」。如今體重穩定維持在七十公斤，王先生的高血壓與高血脂用藥大幅減量，原本困擾不已的下背痛也因減壓後能順利進行復健，現在他甚至能享受跑步的樂趣，不再喘不過氣，生活品質大幅躍升。
外科莊富傑醫師指出，對於像王先生這樣合併心肌梗塞、慢性阻塞性肺疾病及多處關節退化的患者，單靠意志力減重極為困難。此次採用的術式結合了「胃袖狀切除」限制食量與「腸繞道」減少吸收的雙重優點，對於嚴重肥胖者，不僅減重效果顯著，對血糖與血脂的改善成效也很好。現今微創技術成熟，手術相關死亡率低於百分之零點五，能安全有效地解決健康危機。
莊富傑醫師強調，代謝手術雖是改善健康的強大工具，但它並非一勞永逸的方法，患者術後的自律、飲食調整與定期追蹤，才是確保長久健康的基石。莊醫師特別叮嚀務必定期補充維生素B12、鐵、鈣等微量元素，以預防貧血或骨質疏鬆等遠期併發症，並定期回診監測身體各項指標。此外，以王先生的案例，當身體負擔減輕後，循序漸進地加入跑步、重訓等規律運動，不僅能強化心肺功能，更是維持體重不反彈、重獲自信生活的關鍵。
