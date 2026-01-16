139名高階警職異動 郭士傑升副署長

為因應警政署副署長廖美鈴、台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉等高階警職屆齡退休，警政署16日公布139名三線一星以上的高階警職調整案，其中郭士傑升任副署長、林炎田調任台北市警局長、趙瑞華升任高雄市警局長、邱紹洲升任刑事局長，還有六都警局副局長、分局長，及9名小聯盟縣市警察局長等異動，統一在20日辦理交接到任。

雖然先前也有高階警職已退休數日後才發布調整案，但多是因為考量有總統大選或大罷免等重大勤務，這次調整案在昨天「壓線」公布，警政署表示，這次人事調整都是按既定程序和作業期程辦理，依人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等作通盤檢討後報內政部核定，並非因「喬位子」遲未發布。

台北市警局長由林炎田接任，內政部長劉世芳前晚已致電告知台北市長蔣萬安。林炎田昨日受訪時，憶起這3年多在高雄工作點滴，特別感謝同仁支持協助，讓高雄治安能持續穩定。林炎田中央警察大學51期畢業，國立台北大學犯罪防治研究所碩士，早年在北市多個分局擔任刑事組長，對北市生態十分熟悉，歷任刑事局偵查第四大隊長、北市萬華分局長與苗栗縣、基隆市警察局長等職，在高雄市警察局長任內，遇到重大案件或勤務時必定親自督軍指揮。

林炎田表示，將在北市過去打好的基礎下做好治安維護工作，尤其捷運等大型公共場所，及活動場所、百貨公司等維安，也是未來必須強化的一環。

接掌全國刑事龍頭的刑事局長邱紹洲，中央警大57期畢業、中央警大刑事警察學系研究所碩士，歷任刑事局偵查第九大隊長、桃園市刑事警察大隊長、新竹市警局長、刑事局副局長等重要職務，是刑事界少見的儒將專才。

邱紹洲表示，今年適逢選舉年，查賄、制暴及維持整體治安穩定至關重要，以確保選舉能夠平順進行，並將持續推動掃黑、肅槍、緝毒、打詐等治安重點工作，面對AI等新型態犯罪，將採取滾動式修正因應策略。

警政署原先規畫縣市警察局長要任滿1年半再異動，但這次因連動共有9個縣市警察局長在服務1年後就換位子，新任局長包括彰化縣陳世煌、新竹市陳源輝、宜蘭縣陳金城、苗栗縣李忠萍、嘉義縣古瑞麟、花蓮縣范織坤、台東縣林宏昇、澎湖縣林樹國、連江縣孫成儒。