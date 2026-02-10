139線「死亡彎道」16天奪2命！20歲男大生自撞慘死…驚見後車輪已磨平

記者吳泊萱／彰化報導

彰化139死亡彎道16天內奪2命，20歲男大生過彎自撞，頭部重創慘死。（圖／翻攝畫面）

彰化芬園鄉139線「死亡彎道」16天內奪2命！昨日（9日）下午4時許，一名20歲鄭姓男大生騎機車行經彎道時，失控自摔衝進路邊草叢，因頭部重創，送醫不治。警方調查發現，鄭生的後車輪已幾乎磨平沒有胎紋，嚴重影響行車安全，詳細事故發生原因仍有待釐清。而這也是同一路段，繼1月25日紅牌重機騎士摔車死亡後，16天內發生的第二起死亡車禍。

警方調查發現男大生的後車輪已磨平，幾乎看不見胎紋，嚴重影響行車安全。（圖／翻攝畫面）

彰化縣消防局於9日下午4時許獲報，139線大彰路四段「死亡彎道」發生機車自撞車禍，消防隊員到場時，鄭姓男大生（20歲）及其機車已噴飛至路邊草叢，鄭生無生命跡象，經送醫搶救一度恢復呼吸心跳，但最終因頭部傷勢過重，宣告不治。

警方調查事故車輛發現，鄭生的後車輪已幾乎磨平看不見胎紋，嚴重影響抓地力，不排除可能是因輪胎打滑導致憾事發生，由於鄭生已死亡，目前全案已報請司法相驗，釐清鄭生是否酒駕以及確切死因。

1月25日曾有重機騎士在同路段自撞身亡，16天內男大生也魂斷此處。（圖／翻攝畫面）

彰化芬園鄉139線是中部知名跑山熱點，但「死亡彎道」每年都奪走許多人命，早在今年1月25日，就有一名紅牌重機騎士在同一路段過彎自撞身亡，結果16天內，又發生鄭姓男大生自撞死亡意外，也讓警方再次強調用路人自身車輛保養與安全意識的重要性。

