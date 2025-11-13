139線「羊咩咩上路」！蘇武是不是住在這？

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市往芬園方向的彰139線今（13）日上午驚見「羊群大暴走」！約20隻羊突然竄入車道亂跑，嚇得來往車輛緊急煞車、險象環生。民眾痛批「萬一撞上誰要負責？」警方指出，若飼主放任羊群上路，依法可罰300至600元。

彰化市往芬園鄉方向的彰139線上演「羊群大亂走」！約20隻羊突然竄入車道亂跑，嚇得駕駛急煞、險象環生。（民眾提供）

「一整群羊突然衝出來，差點撞上！」民眾陳先生回憶今早驚險一幕，仍心有餘悸。他表示，上午約9點半，他騎機車行經彰139線7.5公里處、往芬園方向時，突然從路旁草叢竄出一大群羊，約莫20隻，直奔馬路中央橫越，場面宛如「動物大遷徙」。

陳先生說，他趕緊猛按煞車、閃避到路邊，後方車輛也接連煞車、發出刺耳聲響，甚至有汽車差點追撞，情況相當危險。他見羊群在車道上四處亂竄，卻完全看不到飼主蹤影，「這不是野生動物，應該是有人養的，怎麼會放任牠們跑上路？」

他指出，這段139線靠近彰化東外環道，近年常有野生水鹿出沒，甚至傳出多起車禍事故，許多駕駛因閃避水鹿而車損或摔傷。如今竟然又出現羊群亂跑，讓人擔心「開車除了防鹿，現在還得防羊！」

附近居民也說，近來天氣轉涼，路旁草長得茂盛，可能吸引牧羊人讓羊隻吃草，但若沒看管好，就容易造成危險。事件曝光後，引發網友熱議，有人打趣留言：「蘇武是不是住在這？」、「放羊放到馬路上，這飼主也太放心了！」、「這樣放牧省草料，卻增加交通意外風險。」

彰化警分局表示，若飼主在後方引導或驅趕羊群，並未違法；但若任由羊群在道路上自由活動，依《道路交通管理處罰條例》第84條，將可處300至600元罰鍰。警方也提醒，139線車流量大，彎道多、速限高，放牧人員應特別注意牲畜安全與交通秩序，避免釀成意外。

「這次沒出事是運氣好，下次可能就沒那麼幸運了。」陳先生感嘆地說，希望相關單位能加強巡查，也呼籲飼主自律，不要讓「羊咩咩上路」成為潛在的道路危機。