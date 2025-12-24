139縣道又出事！19歲男大生騎仿賽重機失控噴飛 車頭全毀

記者陳佳鈴／彰化報導

施姓男大生進入一處彎道路段時，車身疑因操作不當產生偏移，隨即發生劇烈打滑。(圖/翻攝畫面)

平安夜前夕，彰化知名事故熱點「139 縣道」再傳驚險意外！昨（23）日晚間 7 時許，一名 19 歲施姓男大生騎乘仿賽車型重機行經花壇鄉路段時，疑似在過彎處操作不慎，導致車輛瞬間失控打滑，男大生連人帶車重摔噴飛。雖然機車撞擊後毀損嚴重，所幸男大生僅受擦挫傷。

根據警方初步調查，施姓男大生當時正騎乘普通重型機車，沿著花壇鄉環山路（139縣道）由西往東方向行駛。在進入一處彎道路段時，車身疑因操作不當產生偏移，隨即發生劇烈打滑。強大的衝擊力導致重機車頭嚴重碎裂毀損，零件散落一地，場面一度相當驚險。

彰化縣消防局接獲報案後，立即調派花壇分隊人車趕往救援。救護人員抵達現場時，施男意識清楚，惟四肢有明顯的擦挫傷。醫護人員隨即在現場完成止血與包紮等緊急處置，並將其送往鄰近醫院進行救治，經確認無生命危險後，男大生已於深夜返家休養。

