139縣道大彰路一片漆黑！台電獲報緊急搶修

[NOWnews今日新聞] 今（27）日傍晚接近18時，彰化縣芬園鄉139線大彰路本該在17點半左右就點亮的路燈，卻一直未亮，導致整條馬路一片黑，近乎伸手不見五指，用路人駕車行經此處，也相當緊張，台電接獲通報派員到搶搶修後，發現是路燈線的接頭劣化已重新更換處理完成，稍早7時12分路燈已全線復電。

據了解，當時同安、中崙、大竹共三個村落都跳電，約有1000多戶受到影響，原本要出門散步的村民，也因昏暗的道路不敢出門，由於主要道路一片漆黑，恐使用路人行經此處發生意外，當地村長也立即聯絡台電要求盡速修復。

台電接獲通報後，經員林巡修課到場後，發現是路燈線的接頭劣化，並立即由人員重新更換處理完畢，路燈全線在19點12分點亮。

