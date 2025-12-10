139縣道「死亡彎道」又出事！22歲男騎「50萬重機」撞路樹…一度命危

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者吳泊萱／彰化報導

彰化139縣道「死亡彎道」又車禍，22歲重機男自撞路樹，一度命危。（圖／翻攝畫面）

彰化芬園鄉139縣道「死亡彎道」又發生自撞車禍，一名22歲廖姓男子騎乘要價50萬的大型紅牌重機行經彎道時，疑因車速過快，失控撞上一旁的路樹，猛烈撞擊導致廖男騰空飛起，重摔落地，一度失去生命跡象，幸好經送醫搶救撿回一命，目前警方正在釐清事故發生原因。

監視器畫面拍下，7日下午，廖男（22歲）騎乘紅牌重機行經「死亡彎道」處時，疑因車速過快，整輛車失控衝向路肩，隨後撞上路樹。猛烈撞擊導致廖男重摔落地，後方另一名重機騎士見狀，立刻停車打電話求救。

彰化139縣道「死亡彎道」又車禍，22歲重機男自撞路樹，一度命危。（圖／翻攝畫面）

警消獲報到場時，廖男已無生命跡象，幸好經CPR搶救後恢復心跳，被緊急送往彰基救治，幸好在急救後已脫離險境，暫無生命危險。經檢測，廖男酒測值零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

彰化139縣道「死亡彎道」又車禍，22歲重機男自撞路樹，一度命危。（圖／翻攝畫面）

事故發生後，也在網路社團引發熱議，網友紛紛留言，廖男騎乘的紅牌重機新車售價約50多萬元，如今廖男愛車車頭幾乎全毀，修繕費用恐怕不便宜。

廖男騎乘的紅牌重機新車要價50多萬元，如今車頭全毀，修繕費恐不便宜。（圖／翻攝畫面）

警方嚴正呼籲，139線縣道部分路段彎道多，用路人行經時務必放慢車速、保持安全距離、專心駕駛，切勿危險超車或競速，以確保自身與他人的安全。

