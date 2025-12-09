14人入住突遇「旅宿封館」！業者發文致歉：合約糾紛。（圖／翻攝業者官網）

台中14名球員8號前往台南參賽時，事先透過電話預訂了台南中西區的一家旅館，但抵達現場準備入住時，卻發現旅館大門緊閉，玻璃上貼著「封館」二字，整棟建築空無一人。旅館業者事後在社群媒體發文致歉，表示因公司合約糾紛而被迫停止營運，目前仍在處理中。但球員們至今仍未收到退款。

這家位於台南中西區的旅館環境優雅，房間以水泥灰及木色系為主調，浴室不僅設有大面落地窗，還配有舒適浴缸，原本是許多旅客的理想選擇。然而當台中球員們結束比賽，滿心期待能好好休息時，眼前的景象卻讓他們大感震驚。一位當事人表示，他們從台中開車南下，比完賽想休息，卻發現這種情況。

14名旅客抵達後發現旅館完全漆黑，沒有開燈，玻璃上貼著「封館」字樣，館內空無一人。他們只能自行尋找客服電話聯繫總公司，詢問退款可能性。當事人說，旅館方詢問了他的帳戶資訊，表示會與會計部門溝通處理退款事宜，但截至目前他們仍未收到任何訂金退還。

台南一家鄰近知名小吃區的旅館，因合約糾紛無預警停業，讓預訂住宿的旅客，求助無門。（圖／翻攝業者官網）

這間旅館鄰近台南知名小吃區，台中球員們本計劃在此住宿，卻面臨可能露宿街頭的窘境。旅館在社群媒體上發布道歉聲明，解釋近期與某公司發生合約糾紛，導致被迫無預警停止營運。業者表示已在積極交涉中，但對方堅持閉館，且無法取得消費者的聯繫資訊。

台南市觀旅局簡任技正唐呈瑞表示，市府已督促業者妥善安排受影響旅客的住宿或提供退費補償，受影響旅客可直接聯繫業者提供的處理窗口電話，也可撥打市府1999專線反映。據了解，旅館所控訴的公司今年3月已以5200萬元收購兩間文旅，被迫停止營運的正是其中一家。關於合約出現何種問題導致封館，記者致電雙方均未獲回應。

