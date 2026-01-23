14人最終生存戰！輸家突崩潰激喊「刺死我」逼哭全場 驚人畫面流出

記者蔡維歆／台北報導

沉浸式實境解謎節目第二季本週迎來最終回。（圖／小公視提供）

本週迎來最終回！從最初14名懷抱夢想的高中生，一路過關斬將至最後的冠軍賽，年度「偵探新星」即將誕生。然而，這場冠軍之路充滿變數，連主持人視網膜都在關鍵時刻祭出「隱藏選項」搞得天下大亂。決賽過程驚心動魄，光是第二回合就上演了「貪婪的人性實驗」。

最終決戰由飾演偵探總會副會長的實力派演員范瑞君親自坐鎮。（圖／小公視提供）

緊接著進入第三回合，正當眾人以為要在A與 B案中進行二選一抉擇時，視網膜再度出手干預！他將孫沁岳、蓋瑞等四位「腦性」助手帶離現場，隨即發動一記無預警的「規則突變」。這一手打破邏輯的天翻地覆變動，讓原本的談判局勢瞬間瓦解，逼得高中生們必須在極短時間內重新佈局，場面一度失控。

而眾所矚目的最終1對1決戰，由飾演偵探總會副會長的實力派演員范瑞君親自坐鎮。兩位脫穎而出的頂尖學生在雙人棋盤桌遊上進行最後廝殺。當勝負底定的那一刻，落敗的學生看著步步進逼的棋子，無奈又灑脫地自嘲：「來吧，刺死我！」沒想到，即將獲勝的冠軍同學完全沒有驕傲神色，反而脫口而出：「好啦～抱抱！」並將兩個虛擬棋子靠在一起。這一幕「相殺後相擁」的畫面，展現了這群高中生在《成仁高中偵探社》第二季錄影中培養出的深厚革命情感，讓觀眾感動不已。

