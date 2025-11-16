14人相約吃牛排 林姿佑抖老公小亮哥心機好重

〔記者林南谷／台北報導〕資深女星林姿佑與小亮哥相差13歲，2人結縭27年恩愛如昔，林姿佑15日在臉書分享日常互動，令人莞薾大笑。

林姿佑在發文透露：「明明14個人出來吃牛排，我去停車，亮哥先去選位，他直接先選2個人的，結果其他人都在ㄧ區聊天，就我們2個在另一邊隔空觀望，真不懂老公邏輯。」

爆笑的來了，林姿佑發文後底下釣出一票看戲的網友粉絲，有人留言「老公想跟水某獨處美好時光」、「兩個人的晚餐」，她卻無奈秒回:「每天都已經是了。」更有人直說：「亮哥不想被打擾啦，享受兩人世界。」林姿佑竟說：「他應該最不想被我打擾。」

