14國聯合聲明 譴責以色列批准擴建約旦河西岸屯墾區
法國、英國和德國等14個國家24日發表聲明，譴責以色列最近批准在被佔領的約旦河西岸(West Bank)興建新的屯墾區。
以色列極右派的財政部長史莫特里奇(Bezalel Smotrich)21日宣布，當局已經批准興建這些屯墾區，表示此舉旨在阻止巴勒斯坦建國。
由法國外交部公布的一項聯合聲明指出，「比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、冰島、愛爾蘭、日本、馬爾他、荷蘭、挪威、西班牙與英國，我們譴責以色列安全內閣批准在被佔領的約旦河西岸新建19處屯墾區」。
聲明中並重申，堅決反對任何形式的併吞、以及擴建屯墾區政策。
這些國家在聲明中強調，這種單方面的行動「違反國際法」，在調停者推動落實加薩停火協議第二階段之際，此舉可能破壞這項脆弱的協議。
這14國呼籲以色列「推翻這項決定，並停止擴大屯墾區」，他們重申「堅定致力於以兩國方案為基礎，落實全面、公正且持久的和平…讓以色列與巴勒斯坦這兩個民主國家能和平且安全地並存」。
以色列是在1967年的戰爭後，佔領了約旦河西岸。
除了1967年被以色列佔領且併吞的東耶路撒冷之外，約旦河西岸居住了超過50萬名以色列人、以及大約300萬的巴勒斯坦居民。
