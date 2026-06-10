14坪的純白浪漫！旋轉電視牆、圓弧中島，打造精緻單身現代極簡套房
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 知域設計X 一己空間制作
小編帶你看好宅
14坪小坪數住宅，原始屋況擁有極大發揮彈性的毛胚屋。設計團隊瞭解單身屋主的需求，捨棄繁複過度裝潢，而是以現代風為基調，強調白的流動與延展，讓光線得以自由漫遊，將其規劃為兼具私密與開闊感的 1房2廳1衛大套房。透過大面積的白色語彙、溫潤的弧形線條與無縫地坪，讓空間在純淨之中展現細膩的居家表情。
玄關設計左側為整面懸浮鞋櫃，減輕量體壓迫並提升清掃便利性，右側精巧嵌入造型層架作為展示平台，可擺放隨手小物，並陳列日常物件。弧形線條自玄關延伸至中島，串聯整體動線，引導入內。白色弧型中島串聯客廳與廚房機能，可用於用餐、工作或社交。公領域以大面留白與淺灰基底鋪陳，結合無縫地坪，創造療癒放鬆的居家氛圍，客廳、中島餐廚與主臥之間，以一座旋轉電視牆作為空間核心，電視可自由旋轉雙向觀看，滿足多元使用情境。電視牆橢圓主體結合霧面玻璃，兼顧通透與隱私，下方低平台融入石材元素，提升整體質感與視覺穩定度。
主臥延續純白調性，床側弧形展示櫃結合間接照明，成為空間視覺焦點，拉開布簾進入化妝台與更衣室，柔性分隔場域，化妝台具備完整收納，滿足日常瓶罐整理，更衣室採上下雙層吊掛配置，展示與收納兼具，宛若精品陳列。
小編的最愛
弧形不僅呼應整體語彙，也減少動線壓迫。整體收納多隱藏於立面之中，物件被妥善安放，視覺得以釋放，維持乾淨一致，小坪數生活顯的更加從容優雅。
知域設計 X 一己空間制作／劉啟全、陳韻如、方人凱
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