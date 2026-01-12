14天內被圍毆兩次！誠正中學學員右眼永久失能 法院判9人連帶賠211萬

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

誠正中學爆發嚴重校園暴力事件。一名高姓學員在短短兩週內，接連遭同校學員兩度集體圍毆，即便事後已更換宿舍，仍未能避免再次受害，最終造成右眼視神經萎縮、視能幾近喪失。新竹地方法院審理後認定傷害重大，判決9名施暴學員須連帶賠償醫療費、勞動能力損失及精神撫慰金，合計211萬元。

誠正中學高姓學員在短短兩週內，接連遭同校學員兩度集體圍毆（翻攝Google 地圖）

據《自由時報》報導，判決指出，首起暴力事件發生於2024年4月15日，高男因與劉姓學員發生衝突，遭對方夥同3人圍毆，不僅徒手攻擊，還以塑膠水桶重擊其頭臉，高男倒地後仍遭持續踢踹。經診斷，高男出現腦震盪與右眼創傷性視神經病變，即使接受治療，仍留下視神經萎縮、單眼視能重度受損的後遺症。

校方事後安排高男更換宿舍以確保安全，未料暴力再度發生。4月28日晚間，高男因進入水房處理漏水時未穿拖鞋，引發張姓學員等5人不滿，再次遭到圍毆。這次施暴者除拳腳相向，還使用鋼鍋、水桶與置物箱攻擊，導致高男右眼傷勢惡化，並造成顴骨骨折、門牙斷裂及鼻部出血，醫院確認其右眼視力已永久喪失，並於同年6月終止治療。

法院審酌，高男原是在校接受感化教育，卻在校園內接連遭集體施暴，行為情節嚴重。法官指出，單眼視能缺損將導致視野盲區、立體視覺與距離判斷能力喪失，對其未來行走安全、日常生活及職涯發展造成長期且不可逆影響，損害程度遠超一般傷害案件，最終判准精神撫慰金100萬元，並命9名施暴者連帶賠償共211萬元。

