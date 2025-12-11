14天教召增練2hr無人機足可考照？ 總統「期勉」實不易達成

從今年10月開始，無人機操作訓練已納入新制14天召訓課程中，每梯次安排2小時。課程包括性能諸元介紹、偵察型無人機操作訓練，藉此讓訓員具配操作無人機穩定飛行的能力。(圖／軍聞社)

今年10月開始，軍方正式把每梯次兩小時的無人機操作課程，納入14天教召訓練內容當中。總統賴清德，日前視導後備部隊時，勉勵召員，在熟飛之後，可以申請民航局核發的飛手證照，有利於個人職涯機會和後備戰力。專家認為立意良善，但是從實務面來看，這個訓練時數要應付操作測驗，仍有一大段距離。

從今年10月開始，無人機操作訓練已納入新制14天召訓課程中，每梯次安排2小時。課程包括性能諸元介紹、偵察型無人機操作訓練，藉此讓訓員具配操作無人機穩定飛行的能力。(圖／軍聞社)

國軍的「練兵新神器」，在12/2，總統賴清德視導後備部隊的這一天，首次正式曝光。

小型無人機，外觀包覆著藍色網狀球體的小型無人機。這層防護網不是為了美觀，而是為了讓初學者摔不壞。因為這款軍方稱為「天穹飛球」的訓練型無人機，就是要讓零經驗的新手，無顧慮的體驗飛行操控。

廣告 廣告

中興大學循環經濟學院合聘教授葉泳蘭解釋：「因為以我過去訓練飛手的經驗來說，對完全沒有操作過的人，大概要花一週以上，才有辦法做到穩定降落。」

已能熟練起降的召員，則會接續進入真正的任務型訓練。這次宜蘭後備旅操演中，教召員所使用的，即是軍用商規採購案六大品項之一的 Hummer 2 微型無人機。軍方採購總量 1,485 架，部分撥給主戰部隊，其餘850架，則編配到各縣市後備旅，每個旅撥發50架，用來支應在地防衛所需。

圖右為教召員所使用的Hummer 2 微型無人機。亦是軍用商規採購案六大品項之一。 圖左小型無人機，則為首次亮相的「天穹飛球」訓練型無人機，不易毀損，作用為讓零經驗的新手，無顧慮的體驗飛行操控。（圖／軍聞社）

台灣無人機協會創會理事長吳修廉認為，這些無人機可用於執行巡邏或高空拍照等任務，適合在相對安全、地形不複雜且障礙物較少的環境中，讓使用者進行簡單的起飛和偵察任務。

當國家提供裝備，熟悉使用便成為責任所在。賴清德總統於12月2日對召員戰士表示，當能夠熟練操作無人機後，回去後仍可向交通部民航局申請證照，相信這對未來的工作生涯或國軍需要一定有莫大幫助。

軍方證實，從今年10月開始，無人機操作訓練已納入新制14天召訓課程中，每梯次安排2小時。總統順勢期許民間良兵們，能從中訓練培養興趣，將其轉化為另一項職能。然而，現實情況並非想像中簡單。

賴清德總統於12月2日對召員戰士表示，當能夠熟練操作無人機後，回去後仍可向交通部民航局申請證照，相信這對未來的工作生涯或國軍需要一定有莫大幫助。（圖／TVBS）

吳修廉解釋，依照民航局現有的術科測驗考試規範，無人機依不同構型和重量級別分類，從2公斤到25公斤以上不等。單以未達2公斤的定位模式無人機為例，建議需要兩到三週的訓練時間。

目前國內民間的無人機證照考訓制度分為學習、普通和專業操作三個等級，專業操作等級又依飛行高度和操作項目進一步細分。這意味著取得證照需要投入相當可觀的時間成本，更何況術科測驗前還需通過法規和學理等學科考試。如果先前只在部隊接觸過兩小時，在這標準下頂多算是觀念啟蒙。

葉泳蘭強調，一個好的飛手在訓練過程中往往需要幾百個小時的手感訓練才能達到熟悉的程度。無論是執行偵察或攻擊任務，都需要先經歷飛手熟悉訓練，再進行專業訓練，才能成為合格的任務執行飛手。

況且，召員在14天內還需精進武器射擊、部隊戰鬥和戰傷救護等項目，課程已經滿檔。加上現階段每個後備旅只配發50架微型無人機，召員人數遠多過機體數量的情況下，實際飛行操作時間，必然被一再分攤。

吳修廉指出，兩小時的訓練通常分為第一小時的地面學科和第二小時的體驗飛行概念。一般以五人一組進行常態性訓練，即使兩小時全部用於飛行操作訓練，每位學員分得的時間和飛行次數仍然非常有限。

雖然這項方針立意良善，但回過頭來看，後備部隊對無人機的使用需求，究竟是輔助主戰部隊還是需要獨立成熟運作，值得思考。

當日操演顯示，目前後備部隊對付無人機的硬殺方式，仍使用步槍將其擊落，引發熱議。(圖／TVBS)

國防院中共政軍所助理研究員許智翔認為，首先要考量後備部隊在整體作戰構想中的角色和定位。以色列的例子顯示，後備部隊往往是反攻主力，因此不會配備較差的武器系統。但每個國家的情況不盡相同，更重要的可能是反無人機的訓練。後備部隊一旦投入戰場，很可能已與敵方地面部隊接戰，面臨龐大的無人機威脅，如何在這種環境下生存是更現實的問題。

因為在本次操演中，教召部隊只用步槍反制無人機。這個畫面，也再次引發討論。

許智翔進一步表示，雖然步槍有時可能擊中無人機，但更多時候地面部隊可能遭受慘重損失。這就是為什麼西方國家都在採購Smart Shooter或類似系統，如智慧型瞄準或接戰系統，以協助步槍接敵。

厚植戰力需要時間和更具體的規劃，現階段只能視為國家先出資，期望能夠拋磚引玉。

更多 TVBS 報導

教召10月起納操作無人機 總統： 自由民主為立國根本、無關意識形態之爭

3萬掰了？國軍薪資規畫曝光 3類官兵加薪最高月增1.36萬

需增購重型版 ? 「美製彈簧刀」Altius-600M無人機 數量、火力尚稱不足

視察國軍教召 賴清德：若無強大力量做後盾「和解將淪為投降」

