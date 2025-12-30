14家物流勾詐團送假包裹

網購詐騙案件近年層出不窮，刑事局中部打擊犯罪中心掃蕩一頁式廣告，查緝國內十四家物流公司涉案，查扣相關證物。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

德博廣告公司涉替詐團投放廣告，詐騙民眾，被害人近百人、損失金額近四億元，去年檢方起訴德博公司負責人等四人，刑事局中部打擊犯罪中心後續追查，有十四家倉儲業者以「代收貨款、代付廣告費」方式，替詐團找德博公司投放詐騙包裹、假投資的「一頁式廣告」，投放廣告金額為二億三千萬元，物流業者抽百分之八佣金，不法獲利破千萬元，檢警收網帶回廖姓業者等十八人，依法送辦。

德博公司涉替詐騙集團投放假投資、詐騙包裹（貨不對版、幽靈包裹），至少有九十二人上當、損失三億八千萬元，台北地檢署去年七月起訴該公司林姓負責人、業務等四人，刑事局中打六隊透過扣案帳冊追查，發現有十四家物流業者，涉替境外不法集團，以「代收貨款、代付廣告費」方式，委託德博公司，在各大入口網站，投放詐騙包裹、假投資廣告。

中打六隊今年十一月底，同步搜索等多家物流倉儲公司，拘提五十三歲廖姓男子等十八人到案，查扣涉案公司相關證物，扣押涉案人現金一百七十萬元。

警方指出，物流公司應為貨物運輸，卻頻繁且巨額地支付與本業不符之「廣告費用」，經查十四家物流公司涉案，以「代收」貨款方式「代付」達二億千萬元的廣告費用，投放「一頁式詐騙廣告（減肥、玉鐲、茶葉及土蜂蜜）」，吸引民眾點擊廣告後加入假賣家ＬＩＮＥ好友，下單後貨到付款，進而發現為詐騙包裹。

專案小組見時機成熟，同步搜索多家物流公司，並拘提、通知廖男等十八人到案，相關犯嫌以七至十萬元不等交保，全案依涉違銀行法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。