14家觀光工廠 11／8林口開趴

2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」將於11月8日在林口中央廣場登場，活動集結14家新北觀光工廠與產業文化館，打造兼具娛樂、體驗與探索的產業派對。現場規畫觀光工廠市集、趣味舞台表演、滿額與集點抽獎、DIY手作體驗、職涯探索特展區及觀光工廠問答挑戰等6大主題內容，熱鬧有趣。

經發局長盛筱蓉表示，新北市自2019年起積極輔導傳統產業轉型為觀光工廠與產業文化館，結合教育體驗與休閒觀光，讓民眾在遊樂中認識新北產業故事。市府持續整合跨局處資源，提供多元行銷管道，協助業者拓展品牌能見度與觀光效益，讓觀光工廠及產業文化館成為推動產業轉型與文化創新的重要據點。

壓軸派對活動內容豐富，除匯集新北各家觀光工廠及產業文化館展售攤位外，舞台區安排街頭藝人、魔術秀、小丑雜耍與大氣球秀等；現場限量80組的免費「DIY體驗」，可報名參加香包束口袋、文具手環、襪子娃娃、蝶古巴特帆布束口手提袋等親子手作課程，體驗動手創作的樂趣。

「職涯探索特展區」民眾可於活動官網下載或至會場領取職涯探索學習單，學童完成互動任務並畫下夢想職業，即可至現場張貼及兌換限量好禮。活動當天完成「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗，出示成績達60分以上，還能獲得限量新北行動支付百元優惠券。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰表示，新北市的觀光工廠不僅是旅遊景點，而是結合教育、職探與社會服務功能的多元場域。透過系統化政策輔導與跨局處橫向連結，成功將傳統工廠轉化為推動職涯教育與永續理念的重要平台。