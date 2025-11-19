14年前介入孫正華婚姻 「小三」劉韋欣聞他們離婚首回應

50歲名模孫正華今(19日)傳出和神通集團少東苗華斌年初低調離婚，媒體求證孫正華，她沒否認，表示稍後會發聲明，另有人詢問當年的第三者劉韋欣近況，她表示現在是虔誠基督徒，生活平靜，不想理會外界生活。

據《TVBS新聞網》報導，孫正華稍早接到媒體詢問表示：「沒事」，晚點會發正式聲明，沒否認已離婚；而劉韋欣14年前與苗華斌爆出婚外情，被孫正華提告妨害家庭，最後依妨害家庭罪章的「相姦罪」判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，如今聽聞孫正華離婚，劉韋欣回應現在致力於傳福音、信基督教，不想回應風波，也沒多提和女兒近況，只說：「平平淡淡過生活，不會想太多」。

劉韋欣14年前向媒體爆料懷了苗華斌的孩子，哭訴對方始亂終棄，消息曝光後，孫正華原本控告苗華斌和劉韋欣妨害家庭，後來撤告苗華斌。出庭時，苗華斌坦言曾與劉女發生性關係，「印象中應該有10次」，劉韋欣則辯稱，她是因苗到某家按摩店按摩時巧遇而認識，一開始和苗發生關係時，不知道苗已婚，事後因發現苗總是被狗仔跟拍，上網查才知苗是名人，無意妨礙別人家庭。

劉韋欣當年更表示，沒有開口索討3600萬元，只要求男方每個月給生活費3萬元，直到孩子成年，並聲稱只和苗華斌發生2次性關係，其餘8次，可能是苗自己另花錢「找女人」，為了能向老婆交代花費，才都算在她的身上。還當庭發毒誓說：「如果有說謊，等一下就被車撞死。」她也曾帶女兒出庭，見媒體大陣仗拍攝，立刻戴起口罩希望媒體不要拍她，也不要嚇到女兒，但當時她女兒仍被鎂光燈嚇哭，場面相當混亂。

