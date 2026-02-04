14年前影片翻紅！女模崩潰喊「他們吃了一個嬰兒」…瘋傳指的就是艾普斯坦

墨西哥女模特希梅內斯曾指控精英階層食人。圖／翻攝X／@HotSpotHotSpot

美國司法部（United States Department of Justice）終於在1月30日正式公開300萬頁與已故性犯罪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查相關的「艾普斯坦檔案」（Epstein Files），引發外界高度關注。不料，墨西哥女模特希梅內斯（Gabriela Rico Jiménez）2009年在飯店外失控指控「精英階層吃人」的舊影片卻再度被網友翻出，認為這名女模特所稱的「精英階層」指的就是艾普斯坦。

綜合外媒報導，這起事件要回顧到2009年8月3日，當時21歲的希梅內斯出現在墨西哥蒙特雷（Monterrey）一家高級飯店參加一場私人派對，出席派對的除了一眾模特，還包含企業人士、政商名流等精英階層。不料，希梅內斯後來卻突然情緒激動地在飯店外大聲喊叫，影片也可見她崩潰大喊：「他們吃了一個小孩！那聞起來就像是人肉！」希梅內斯最後被警方帶離現場。

希梅內斯此後再也未露面。圖／翻攝X／@HotSpotHotSpot

詭異的是，希梅內斯自從這次事件後就再也未公開露面，她在2009年留下的最後公開露面影像，就是這段指控「權貴吃人」的影片。直到「艾普斯坦檔案」近日完全公諸於世，才有網友再次翻出希梅內斯這段影片，因為「艾普斯坦檔案」其中一份文件提及一場在遊艇上舉行的派對，內容包含從腸道取出大便食用、有嬰兒遭到肢解的指控，因此再度引發外界質疑艾普斯坦曾「吃嬰兒」的傳聞並非空穴來風。

部分網友更延伸出「吃嬰兒」、「食人儀式」、「暗號」等說法，X上也湧現不少帳號寫下「他們在遊艇上進行儀式並食用胎兒，甚至還把味道形容得像起司。他們是最純粹的惡魔使者」 、「艾普斯坦和他的朋友們有一套暗號，用來描述他們如何『料理』並食用外族（goyim）的嬰兒與孩子」、「曾有一名收養慈善機構的創辦人詢問艾普斯坦是否需要『新的牛排』送到他的島上，因為他只剩下2個」等語，甚至將「艾普斯坦檔案」文件內容、舊影片與未經查證的照片混合剪輯後再瘋傳。

不過，也有理智的網友查證後發現，部分被稱為「檔案照片」的影像實際早已在網路存在，並非新曝光的證據，而且上述指控來自未經查證的帳號，「艾普斯坦檔案」相關文件也未顯示艾普斯坦曾被控涉及食人或吃嬰兒的犯行，反而是希梅內斯自2009年失蹤後至今去向不明，意外引起網友討論。



