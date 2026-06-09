14年模範情侶傳分手！秀英、鄭敬淏IG互退追蹤 韓網震驚：不可能吧
記者王培驊／綜合報導
韓國演藝圈長年被視為「模範情侶」的少女時代成員秀英與演員鄭敬淏，兩人交往多年一直感情穩定，外界也普遍認為是最有可能走向婚姻的一對情侶。不過今（9日）卻被網友發現，雙方疑似在社群平台IG上互相取消追蹤，引發分手揣測。
回顧兩人感情歷程，秀英與鄭敬淏於2012年透過教會結識並開始交往，並在2014年正式公開戀情。當時偶像戀愛仍相當敏感，鄭敬淏曾在公開場合間接認愛，展現對感情的保護與堅定態度，也讓這段戀情一路走來備受關注。
14年來，兩人鮮少高調放閃，但時常被民眾捕捉到私下生活的片段，包括一起外出購物、低調約會及陪伴寵物等日常互動，呈現相當穩定的關係。鄭敬淏也曾多次提及，努力提升演技是希望成為能讓秀英依靠的人，兩人過去也多次被外界催婚。
消息曝光後也在網路上掀起討論，不少粉絲第一時間表示震驚，但也有人持保留態度，認為未必代表感情生變。有網友留言指出「不代表什麼？IU也沒追蹤另一半」、「先別亂猜吧」，也有人猜測可能有其他原因，甚至留言「搞不好是要結婚了」，還有人感嘆兩人長跑多年「已經快滿14年、邁向第14年了」，對這段感情仍抱持祝福與觀望態度。
不過近期卻有網友指出，鄭敬淏與秀英先後取消彼此IG追蹤，消息一出立刻引發熱議。由於兩人過去感情一向穩定，也讓不少粉絲感到錯愕，猜測是否出現變化，但也有人認為可能只是社群操作或誤會，並未有實際證據證實分手。截至目前，雙方尚未對此傳聞作出回應，真實情況仍有待確認。
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