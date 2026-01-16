14年的愛！移工黑戶寶寶受助多年 她跨海尋根與恩人「咪咪」團聚超感人

記者簡浩正／台北報導

在關愛之家的照片牆前，美美指著當年那個孱弱的嬰兒，並感謝創辦人之恩。（圖／關愛基金會提供）

14年磨一愛！據統計指出，在台移工人數已逾80萬人，失聯移工總數逼近9.5萬名，但也有為數不少的「黑戶寶寶」。曾為黑戶寶寶的美美（化名），是一名感染者，其母親因愛滋病發重病送醫，隨後發現懷中數月大的她亦遭垂直感染。作為在台失聯移工的子女，她自出生起便不具備任何合法身分，母女面臨著身分缺失、病痛纏身、隨即而來的遣返，回到母國半年後母親便因病過世，關愛之家創辦人楊婕妤用其個人名義，資助生活與抗愛滋藥物費用。

近日美美重返台灣，拜訪她心心念念的救命恩人楊婕妤。這場跨越世代的重聚，不僅是一場尋根之旅，也是歷時多年，匯聚民間力量接手人道救援、改寫弱勢生命的見證。

在台灣關愛基金會，孩子們總習慣稱創辦人楊婕妤為「咪咪」。這個稱呼後來成為所有感染者、黑戶寶寶的銘印。對美美而言，雖然關愛相隔兩地14年，但這聲「咪咪」從未在她的生命中缺席。母親過世後，她由祖母扶養長大。在物資匱乏的環境中，奶奶常對美美說，遠在台灣的「咪咪」是全家的救命恩人。

這並非虛言。14年來楊婕妤始終堅持以個人名義，自掏腰包資助她的生活與抗愛滋藥物費用。這份超越機構責任、純粹出自個人的承諾，讓她在疾病與貧窮的夾縫中，長成了一位健康、自信的少女。

在台灣關愛基金會，孩子們總習慣稱創辦人楊婕妤為「咪咪」。（圖／關愛基金會提供）

此次抵台，美美除了拜訪「咪咪」，更有一個堅定的目標：目前還在就學的她，計畫在完成當地學業後，申請來台就讀大學。美美說，台灣是她的出生地，也是給予她第二次生命的地方。她希望將自己身的生命經驗，轉化為溫暖他人的力量。在關愛之家的照片牆前，她指著當年那個孱弱的嬰兒，眼裡閃爍著對未來的渴望，那是一份在愛中重生的韌性。

楊婕妤表示，看著美美如今能健康地站在面前談論夢想，是她這14年來最欣慰的時刻。在台灣的各個角落，仍有許多因父母身分問題而無法取得醫療與教育資源的黑戶寶寶。在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。台灣關愛基金會邀請社會大眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，讓更多弱勢兒童的基本權益得到保障，讓不分國籍的孩子們，都能夠在愛裡成長，改寫他們岌岌可危的命運與處境。

